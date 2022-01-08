https://ria.ru/20220108/metro-1766938967.html

В московском метро продлили акцию "Время ранних"

В московском метро продлили акцию "Время ранних" - РИА Новости, 08.01.2022

В московском метро продлили акцию "Время ранних"

Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до 31 марта, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:45

2022-01-08T10:45

2022-01-08T14:56

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до 31 марта, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Благодаря акции "Время ранних" пассажиры могут ездить со скидкой утром во внепиковое время на двух линиях метро. Скидки на проезд до 50% действуют для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Это первый пилотный проект такого рода в России. Он был запущен в ноябре 2020 года с целью снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро."Благодаря акции, а также выравниванию тарифа на Казанском направлении железной дороги "до вокзала", в вагонах на ТКЛ по утрам стало свободнее на семь процентов — нам удалось разгрузить самый востребованный участок метрополитена в часы пик. В связи с этим мэр Москвы принял решение о продлении акции "Время ранних" до 31 марта", — приводят в дептрансе слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Он добавил, что проект действовал до конца 2021 года, за это время совершено свыше 25 миллионов поездок со скидками.По данным дептранса, разгрузились еще и станции "Китай-город" (до 18%), "Выхино" (до 17%), "Полежаевская" (до 17%). Ежедневно скидкам пользуются около 100 тысяч пассажиров.

https://realty.ria.ru/20220105/metro-1766612252.html

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общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов , россия