Японцы назвали самые лучшие российские автомобили

16:25 08.01.2022 (обновлено: 19:01 08.01.2022)
В Японии назвали лучшие российские автомобили
Yahoo News Japan назвала "Копейку", "Ниву" и "Восьмерку" лучшими российскими автомобилями
Конвейер сборочного цеха на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Портал Yahoo News Japan составил список лучших автомобилей, производившихся в странах социалистического блока. В рейтинг вошли четыре модели, собранные в России.
Первой отечественной машиной в списке оказалась "Лада-2101", появившаяся в 1970 году и созданная на базе итальянского Fiat 124. Советские конструкторы установили новый двигатель, усилили кузов и подвеску, улучшили антикоррозийную защиту и внесли ряд других изменений, чтобы подготовить автомобиль для условий СССР.
"В одночасье 2101 стал народным автомобилем в России", — говорится в статье.
Модель выпускали до 1988 года, а созданные на ее базе ВАЗ-2107 — еще около 20 лет.
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Вторая в списке — "Нива". Ее запустили в производство в 1977 году, и с различными изменениями она остается на конвейере по сей день.
"Renault 5 на шасси Land Rover" — такую установку получили дизайнеры "Лада Нива". Миссия была выполнена", — написал автор.
Помимо СССР, а сейчас России, "Ниву" продавали почти во всех странах мира.
"Нива" повидала весь мир и прошла через все на свете. "Лада" <…> отправила ее на остров Кинг-Джордж в Антарктиде", — отмечается в публикации.
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Также в рейтинг вошла ВАЗ-2108 — "Лада Самара". Первая созданная без Fiat "Лада" стала лидером продаж в России. В разработке машины также приняли участие специалисты Porsche, а продавалась она также в Западной Европе. Еще один отечественный автомобиль в списке — "Лада 111 Тарзан-2" — рамный внедорожник на базе универсала ВАЗ-2111 с некоторыми узлами от "Нивы".
"В результате получился прочный, проходимый и вместительный универсал не хуже Toyota RAV4 и Suzuki Jimny", — поясняется в статье.
Автор отметил, что точное количество произведенных "Тарзанов" неизвестно, но речь идет примерно о тысяче машин.
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