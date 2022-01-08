https://ria.ru/20220108/mashiny-1766972231.html

Японцы назвали самые лучшие российские автомобили

В Японии назвали лучшие российские автомобили - РИА Новости, 08.01.2022

Японцы назвали самые лучшие российские автомобили

Портал Yahoo News Japan составил список лучших автомобилей, производившихся в странах социалистического блока. В рейтинг вошли четыре модели, собранные в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:25

2022-01-08T16:25

2022-01-08T19:01

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Портал Yahoo News Japan составил список лучших автомобилей, производившихся в странах социалистического блока. В рейтинг вошли четыре модели, собранные в России.Первой отечественной машиной в списке оказалась "Лада-2101", появившаяся в 1970 году и созданная на базе итальянского Fiat 124. Советские конструкторы установили новый двигатель, усилили кузов и подвеску, улучшили антикоррозийную защиту и внесли ряд других изменений, чтобы подготовить автомобиль для условий СССР."В одночасье 2101 стал народным автомобилем в России", — говорится в статье.Модель выпускали до 1988 года, а созданные на ее базе ВАЗ-2107 — еще около 20 лет.Вторая в списке — "Нива". Ее запустили в производство в 1977 году, и с различными изменениями она остается на конвейере по сей день."Renault 5 на шасси Land Rover" — такую установку получили дизайнеры "Лада Нива". Миссия была выполнена", — написал автор.Помимо СССР, а сейчас России, "Ниву" продавали почти во всех странах мира."Нива" повидала весь мир и прошла через все на свете. "Лада" <…> отправила ее на остров Кинг-Джордж в Антарктиде", — отмечается в публикации.Также в рейтинг вошла ВАЗ-2108 — "Лада Самара". Первая созданная без Fiat "Лада" стала лидером продаж в России. В разработке машины также приняли участие специалисты Porsche, а продавалась она также в Западной Европе. Еще один отечественный автомобиль в списке — "Лада 111 Тарзан-2" — рамный внедорожник на базе универсала ВАЗ-2111 с некоторыми узлами от "Нивы"."В результате получился прочный, проходимый и вместительный универсал не хуже Toyota RAV4 и Suzuki Jimny", — поясняется в статье.Автор отметил, что точное количество произведенных "Тарзанов" неизвестно, но речь идет примерно о тысяче машин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211003/niva-1752838542.html

https://ria.ru/20210831/vnedorozhnik-1747918029.html

https://ria.ru/20211109/moskvich-1758202342.html

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ссср, япония, автоваз, авто, россия