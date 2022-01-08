https://ria.ru/20220108/luna-1766921694.html
Раскрыта лунная загадка
Раскрыта тайна "загадочного дома" на Луне - РИА Новости, 08.01.2022
Раскрыта лунная загадка
"Загадочный" объект, запечатленный китайским луноходом "Юйту-2" у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем, сообщает интернет-издание CNet. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T05:04
2022-01-08T05:04
2022-01-08T15:09
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Загадочный" объект, запечатленный китайским луноходом "Юйту-2" у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем, сообщает интернет-издание CNet.Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что стоящий на горизонте предмет имеет необычную форму, потому его прозвали "загадочным домом".Как пишет CNet, освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс опубликовал новый снимок с "Юйту-2", на котором можно увидеть, что "загадочный" объект — всего лишь обычный камень, лежащий на краю кратера.Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту осуществил мягкую посадку на Луне в начале 2019 года. За время своего пребывания на обратной стороне спутника Земли китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника планеты.
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космос - риа наука, луна, земля
05:04 08.01.2022 (обновлено: 15:09 08.01.2022)
Раскрыта тайна "загадочного дома" на Луне
"Загадочный дом" на Луне, найденный китайским луноходом "Юйту-2", оказался камнем
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
"Загадочный" объект, запечатленный китайским луноходом "Юйту-2" у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем, сообщает интернет-издание CNet
.
Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что стоящий на горизонте предмет имеет необычную форму, потому его прозвали "загадочным домом".
Как пишет CNet, освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс опубликовал новый снимок с "Юйту-2", на котором можно увидеть, что "загадочный" объект — всего лишь обычный камень, лежащий на краю кратера.
Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту осуществил мягкую посадку на Луне
в начале 2019 года. За время своего пребывания на обратной стороне спутника Земли
китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника планеты.