https://ria.ru/20220108/luna-1766921694.html

Раскрыта лунная загадка

Раскрыта тайна "загадочного дома" на Луне - РИА Новости, 08.01.2022

Раскрыта лунная загадка

"Загадочный" объект, запечатленный китайским луноходом "Юйту-2" у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем, сообщает интернет-издание CNet. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T05:04

2022-01-08T05:04

2022-01-08T15:09

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Загадочный" объект, запечатленный китайским луноходом "Юйту-2" у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем, сообщает интернет-издание CNet.Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что стоящий на горизонте предмет имеет необычную форму, потому его прозвали "загадочным домом".Как пишет CNet, освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс опубликовал новый снимок с "Юйту-2", на котором можно увидеть, что "загадочный" объект — всего лишь обычный камень, лежащий на краю кратера.Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту осуществил мягкую посадку на Луне в начале 2019 года. За время своего пребывания на обратной стороне спутника Земли китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника планеты.

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