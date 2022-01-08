https://ria.ru/20220108/livan-1766995727.html

В Ливане отключилось электричество, сообщили СМИ

В Ливане отключилось электричество, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2022

В Ливане отключилось электричество, сообщили СМИ

Весь Ливан остался в субботу без электричества, передает телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T20:53

2022-01-08T20:53

2022-01-08T21:38

в мире

ливан

бейрут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753821433_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_0443a91d7da752fd38ff051d16136e56.jpg

КАИР, 8 янв — РИА Новости. Весь Ливан остался в субботу без электричества, передает телеканал Al Jadeed."Компания "Электричество Ливана" отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана", — передает канал.По его данным, отключение связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом, жители которой попытались ворваться на станцию, протестуя в связи с постоянными отключениями электричества. В результате из строя вышла вся электросеть.По словам очевидцев, электричество временно отключили и в международном аэропорту Бейрута.Ливан на фоне финансово-экономического кризиса более шести месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без электроснабжения до 20-22 часов в сутки. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.

https://ria.ru/20211124/port-1760516503.html

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, бейрут