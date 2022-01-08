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В Ливане отключилось электричество, сообщили СМИ
В Ливане отключилось электричество, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2022
В Ливане отключилось электричество, сообщили СМИ
Весь Ливан остался в субботу без электричества, передает телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T20:53
2022-01-08T21:38
в мире
ливан
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КАИР, 8 янв — РИА Новости. Весь Ливан остался в субботу без электричества, передает телеканал Al Jadeed."Компания "Электричество Ливана" отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана", — передает канал.По его данным, отключение связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом, жители которой попытались ворваться на станцию, протестуя в связи с постоянными отключениями электричества. В результате из строя вышла вся электросеть.По словам очевидцев, электричество временно отключили и в международном аэропорту Бейрута.Ливан на фоне финансово-экономического кризиса более шести месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без электроснабжения до 20-22 часов в сутки. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.
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в мире, ливан, бейрут
20:53 08.01.2022 (обновлено: 21:38 08.01.2022)
 
В Ливане отключилось электричество, сообщили СМИ

Al Jadeed: во всем Ливане отключилось электричество

© AP Photo / Hassan AmmarСтолица Ливана Бейрут во время блэкаута
Столица Ливана Бейрут во время блэкаута - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
Читать ria.ru в
КАИР, 8 янв — РИА Новости. Весь Ливан остался в субботу без электричества, передает телеканал Al Jadeed.
"Компания "Электричество Ливана" отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана", — передает канал.
По его данным, отключение связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом, жители которой попытались ворваться на станцию, протестуя в связи с постоянными отключениями электричества. В результате из строя вышла вся электросеть.
По словам очевидцев, электричество временно отключили и в международном аэропорту Бейрута.
Ливан на фоне финансово-экономического кризиса более шести месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без электроснабжения до 20-22 часов в сутки. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.
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