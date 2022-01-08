https://ria.ru/20220108/lekarstva-1767003188.html

Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе

Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе - РИА Новости, 08.01.2022

Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе

Алма-Ата, первая столица и крупнейший город Казахстана, обеспечена достаточным запасом лекарственных средств, говорится в Telegram-канале, где казахстанские... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:51

2022-01-08T22:51

2022-01-08T22:54

беспорядки в казахстане

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актау

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Алма-Ата, первая столица и крупнейший город Казахстана, обеспечена достаточным запасом лекарственных средств, говорится в Telegram-канале, где казахстанские министерства публикуют сообщения."Основные аптечные сети города, такие как "Инкар", "Медсервис", "Аманат", "Рауза", "Еврофарма", "Цветная" и другие осуществили поставки необходимых лекарственных средств заблаговременно. Их склады целы, во время беспорядков не пострадали. Функционирование аптек восстанавливается по городу поэтапно", - сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алма-Ата Еркебулан Оразалин.По словам Оразалина, запасов лекарств в них достаточно на месяц, а в некоторых аптеках - до двух месяцев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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