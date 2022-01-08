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CNN: в США закрыли уголовное дело против экс-губернатора Нью-Йорка
CNN: в США закрыли уголовное дело против экс-губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 08.01.2022
CNN: в США закрыли уголовное дело против экс-губернатора Нью-Йорка
Американский суд отклонил единственное уголовное обвинение, в которое вылились подозрения в сексуальных домогательствах, стоившие должности бывшему губернатору... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T05:34
2022-01-08T05:34
2022-01-08T05:35
в мире
сша
нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американский суд отклонил единственное уголовное обвинение, в которое вылились подозрения в сексуальных домогательствах, стоившие должности бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает телеканал CNN.Дело было закрыто по просьбе прокуратуры, которая признала невозможность доказать правдивость слов некоей Бриттани Коммиссо, которая утверждала, что Куомо, оставшись с ней наедине, без разрешения залез под блузку и прикоснулся к груди.Прокуратуры двух пригородов Нью-Йорка в прошлом месяце объявили, что не будут выдвигать формальные обвинения по итогам расследования заявлений нескольких других женщин, жаловавшихся на нежеланные поцелуи или прикосновения.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.
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в мире, сша, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
05:34 08.01.2022 (обновлено: 05:35 08.01.2022)
CNN: в США закрыли уголовное дело против экс-губернатора Нью-Йорка
CNN: в США закрыли уголовное дело о домогательствах против экс-губернатора Нью-Йорка Куомо
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости.
Американский суд отклонил единственное уголовное обвинение, в которое вылились подозрения в сексуальных домогательствах, стоившие должности бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
, передает телеканал CNN
.
Дело было закрыто по просьбе прокуратуры, которая признала невозможность доказать правдивость слов некоей Бриттани Коммиссо, которая утверждала, что Куомо, оставшись с ней наедине, без разрешения залез под блузку и прикоснулся к груди.
"Как говорил губернатор, этого просто не было. Сегодня восторжествовали здравый смысл и верховенство закона, а не политиканство, словоблудие или ментальность толпы", - цитирует CNN адвоката Куомо Риту Глэвин.
Прокуратуры двух пригородов Нью-Йорка в прошлом месяце объявили, что не будут выдвигать формальные обвинения по итогам расследования заявлений нескольких других женщин, жаловавшихся на нежеланные поцелуи или прикосновения.
Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.