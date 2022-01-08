https://ria.ru/20220108/kuomo-1766922117.html

CNN: в США закрыли уголовное дело против экс-губернатора Нью-Йорка

CNN: в США закрыли уголовное дело против экс-губернатора Нью-Йорка - РИА Новости, 08.01.2022

CNN: в США закрыли уголовное дело против экс-губернатора Нью-Йорка

Американский суд отклонил единственное уголовное обвинение, в которое вылились подозрения в сексуальных домогательствах, стоившие должности бывшему губернатору... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T05:34

2022-01-08T05:34

2022-01-08T05:35

в мире

сша

нью-йорк (город)

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американский суд отклонил единственное уголовное обвинение, в которое вылились подозрения в сексуальных домогательствах, стоившие должности бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает телеканал CNN.Дело было закрыто по просьбе прокуратуры, которая признала невозможность доказать правдивость слов некоей Бриттани Коммиссо, которая утверждала, что Куомо, оставшись с ней наедине, без разрешения залез под блузку и прикоснулся к груди.Прокуратуры двух пригородов Нью-Йорка в прошлом месяце объявили, что не будут выдвигать формальные обвинения по итогам расследования заявлений нескольких других женщин, жаловавшихся на нежеланные поцелуи или прикосновения.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.

https://ria.ru/20211130/kuomo-1761373856.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)