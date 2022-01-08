https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html
На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса
На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса - РИА Новости, 08.01.2022
На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса
Группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса "дельтакрон" — гибрид "дельты" и "омикрона". Об этом... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T18:46
2022-01-08T18:46
2022-01-08T20:17
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АФИНЫ, 8 янв — РИА Новости. Группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса "дельтакрон" — гибрид "дельты" и "омикрона". Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис, его цитирует газета Cyprus Times.По словам ученого, его команда изучила 25 образцов штамма, взятых у пациентов. В результате они нашли вариант, в котором сочетались некоторые мутации "дельты" и "омикрона".Как отметил Костриккис, у этого научного достижения Университета Кипра есть клиническое значение, которое можно будет использовать в дальнейшем.Он добавил, что сейчас Кипр находится на пике новой волны пандемии, но с понедельника начнется снижение эпидемиологической кривой, а в ближайшие три недели успокоится волна "омикрона".В свою очередь, министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что "дельтакрон" не вызывает озабоченности у властей. "У нас нет никакого беспокойства, поскольку это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в нашей стране", — пояснил он во время посещения центра вакцинации детей; об этом сообщило Кипрское агентство новостей CNA.Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".
https://ria.ru/20220108/covid-1766975736.html
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в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, кипр
18:46 08.01.2022 (обновлено: 20:17 08.01.2022)
На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса
Вирусолог Костриккис заявил, что на Кипре выявили гибридный штамм SARS-CoV-2 "дельтакрон"
АФИНЫ, 8 янв — РИА Новости.
Группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра
обнаружила новый вариант коронавируса "дельтакрон" — гибрид "дельты" и "омикрона". Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис, его цитирует газета Cyprus Times
.
По словам ученого, его команда изучила 25 образцов штамма, взятых у пациентов. В результате они нашли вариант, в котором сочетались некоторые мутации "дельты" и "омикрона".
Как отметил Костриккис, у этого научного достижения Университета Кипра есть клиническое значение, которое можно будет использовать в дальнейшем.
Он добавил, что сейчас Кипр находится на пике новой волны пандемии, но с понедельника начнется снижение эпидемиологической кривой, а в ближайшие три недели успокоится волна "омикрона".
В свою очередь, министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что "дельтакрон" не вызывает озабоченности у властей.
"У нас нет никакого беспокойства, поскольку это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в нашей стране", — пояснил он во время посещения центра вакцинации детей; об этом сообщило Кипрское агентство новостей CNA
.
Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.
Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".