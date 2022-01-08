https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html

На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса

На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса - РИА Новости, 08.01.2022

На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса

Группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса "дельтакрон" — гибрид "дельты" и "омикрона". Об этом... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T18:46

2022-01-08T18:46

2022-01-08T20:17

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АФИНЫ, 8 янв — РИА Новости. Группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса "дельтакрон" — гибрид "дельты" и "омикрона". Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис, его цитирует газета Cyprus Times.По словам ученого, его команда изучила 25 образцов штамма, взятых у пациентов. В результате они нашли вариант, в котором сочетались некоторые мутации "дельты" и "омикрона".Как отметил Костриккис, у этого научного достижения Университета Кипра есть клиническое значение, которое можно будет использовать в дальнейшем.Он добавил, что сейчас Кипр находится на пике новой волны пандемии, но с понедельника начнется снижение эпидемиологической кривой, а в ближайшие три недели успокоится волна "омикрона".В свою очередь, министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что "дельтакрон" не вызывает озабоченности у властей. "У нас нет никакого беспокойства, поскольку это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в нашей стране", — пояснил он во время посещения центра вакцинации детей; об этом сообщило Кипрское агентство новостей CNA.Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".

https://ria.ru/20220108/covid-1766975736.html

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766523700.html

https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html

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в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, кипр