https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945695.html
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2022
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:50
2022-01-08T11:50
2022-01-08T11:50
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764310878_0:138:3213:1945_1920x0_80_0_0_f08f8ae6312b3e24145605ff2f15b064.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,03%, 3. Республика Алтай - 0,05%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945252.html
республика алтай
республика калмыкия
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764310878_484:0:3213:2047_1920x0_80_0_0_32a791ac370821ea1be6afd6f8317c3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, республика калмыкия, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе