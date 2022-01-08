https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945695.html

Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2022

Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19

Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:50

2022-01-08T11:50

2022-01-08T11:50

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,03%, 3. Республика Алтай - 0,05%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945252.html

республика алтай

республика калмыкия

чукотский автономный округ

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общество, республика алтай, республика калмыкия, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19