11:46 08.01.2022 (обновлено: 15:21 08.01.2022)
В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 16 568 случаев заражения коронавирусом за сутки
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог возле аппарата ИВЛ в реанимации Тамбовской областной клинической больницы
Врач-реаниматолог возле аппарата ИВЛ в реанимации Тамбовской областной клинической больницы
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 16 568 — до 10 634 603, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 568 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1955 (11,8%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
Больше всего новых пациентов в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376), Подмосковье (1246), Свердловской области (380), Краснодарском крае (370), Челябинской (321) и Ростовской областях (318), а также Пермском крае (302). Минимальный прирост в Ненецком автономном округе (один), Туве, Калмыкии и Магаданской области (по 11), а также в Республике Алтай (12). В Чукотском автономном округе нет новых случаев заболевания.
Накануне по всей стране COVID-19 зафиксировали у 16 735 россиян.
За последние сутки от SARS-CoV-2 умерли 796 пациентов (вчера 787), выздоровели 20 449 человек (22 035).
С начала пандемии число летальных исходов достигло 315 400, вылечились 9 666 161 человек.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Сейчас показатель — 62,6%.