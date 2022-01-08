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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945132.html
В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.01.2022
В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 16 568 — до 10 634 603, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:46
2022-01-08T15:21
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
ростовская область
воз
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 16 568 — до 10 634 603, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего новых пациентов в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376), Подмосковье (1246), Свердловской области (380), Краснодарском крае (370), Челябинской (321) и Ростовской областях (318), а также Пермском крае (302). Минимальный прирост в Ненецком автономном округе (один), Туве, Калмыкии и Магаданской области (по 11), а также в Республике Алтай (12). В Чукотском автономном округе нет новых случаев заболевания.Накануне по всей стране COVID-19 зафиксировали у 16 735 россиян.За последние сутки от SARS-CoV-2 умерли 796 пациентов (вчера 787), выздоровели 20 449 человек (22 035).С начала пандемии число летальных исходов достигло 315 400, вылечились 9 666 161 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Сейчас показатель — 62,6%.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, ростовская область, воз, татьяна голикова, здоровье - общество, михаил мурашко, чукотский автономный округ
11:46 08.01.2022 (обновлено: 15:21 08.01.2022)
 
В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 16 568 случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог возле аппарата ИВЛ в реанимации Тамбовской областной клинической больницы
Врач-реаниматолог возле аппарата ИВЛ в реанимации Тамбовской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-реаниматолог возле аппарата ИВЛ в реанимации Тамбовской областной клинической больницы
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 16 568 — до 10 634 603, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 568 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1955 (11,8%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.

Больше всего новых пациентов в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376), Подмосковье (1246), Свердловской области (380), Краснодарском крае (370), Челябинской (321) и Ростовской областях (318), а также Пермском крае (302). Минимальный прирост в Ненецком автономном округе (один), Туве, Калмыкии и Магаданской области (по 11), а также в Республике Алтай (12). В Чукотском автономном округе нет новых случаев заболевания.
Накануне по всей стране COVID-19 зафиксировали у 16 735 россиян.
За последние сутки от SARS-CoV-2 умерли 796 пациентов (вчера 787), выздоровели 20 449 человек (22 035).
С начала пандемии число летальных исходов достигло 315 400, вылечились 9 666 161 человек.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Сейчас показатель — 62,6%.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоРостовская областьВОЗТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоЧукотский автономный округ
 
 
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