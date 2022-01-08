https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945132.html

В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.01.2022

В России выявили 16 568 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 16 568 — до 10 634 603, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:46

2022-01-08T11:46

2022-01-08T15:21

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

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общество

ростовская область

воз

татьяна голикова

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 16 568 — до 10 634 603, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего новых пациентов в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376), Подмосковье (1246), Свердловской области (380), Краснодарском крае (370), Челябинской (321) и Ростовской областях (318), а также Пермском крае (302). Минимальный прирост в Ненецком автономном округе (один), Туве, Калмыкии и Магаданской области (по 11), а также в Республике Алтай (12). В Чукотском автономном округе нет новых случаев заболевания.Накануне по всей стране COVID-19 зафиксировали у 16 735 россиян.За последние сутки от SARS-CoV-2 умерли 796 пациентов (вчера 787), выздоровели 20 449 человек (22 035).С начала пандемии число летальных исходов достигло 315 400, вылечились 9 666 161 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Сейчас показатель — 62,6%.

россия

ростовская область

чукотский автономный округ

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