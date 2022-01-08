https://ria.ru/20220108/kino-1766949932.html

Два российских фильма вошли в программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме

Два российских фильма вошли в программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме - РИА Новости, 08.01.2022

Два российских фильма вошли в программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме

Участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме стали фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый", включенный в основную конкурсную программу... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:27

2022-01-08T12:27

2022-01-08T12:27

культура

роттердамский кинофестиваль

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме стали фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый", включенный в основную конкурсную программу Tiger Competition, а также фильм-дебют режиссера Тамары Дондурей "Рядом", отобранный в конкурсную программу Bright Future, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.Картина "Призрачно-белый", мировая премьера которой состоится в Роттердаме, повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать на чьей он стороне. Режиссер Мария Игнатенко отметила, что "в каком-то смысле "Призрачно-белый" — это сны о войне", рассказанные кинематографическими средствами.Фильм "Рядом" по сценарию Антона Яруша уже стал победителем ведущих международных копродукционных площадок, таких как Venice Production Bridge 2019, Sofia Meetings 2020, Connecting Cottbus WIP 2021. Картина рассказывает про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора. Продюсер проекта Екатерина Филиппова выразила уверенность в том, что фильм "Рядом" будет с интересом воспринят зрителем и станет фестивальным хитом.Международный кинофестиваль в Роттердаме (The International Film Festival Rotterdam, сокращенно IFFR) — ежегодный международный фестиваль, который проводится в конце января и начале февраля и является одним из флагманов независимого авторского кино. Роттердамский фестиваль относится к числу крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В 2022 году кинофорум пройдет с 26 января по 6 февраля.

https://ria.ru/20220103/kino-1765747935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роттердамский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы