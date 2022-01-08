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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220108/kino-1766949932.html
Два российских фильма вошли в программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме
Два российских фильма вошли в программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме - РИА Новости, 08.01.2022
Два российских фильма вошли в программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме
Участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме стали фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый", включенный в основную конкурсную программу... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:27
2022-01-08T12:27
культура
роттердамский кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме стали фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый", включенный в основную конкурсную программу Tiger Competition, а также фильм-дебют режиссера Тамары Дондурей "Рядом", отобранный в конкурсную программу Bright Future, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.Картина "Призрачно-белый", мировая премьера которой состоится в Роттердаме, повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать на чьей он стороне. Режиссер Мария Игнатенко отметила, что "в каком-то смысле "Призрачно-белый" — это сны о войне", рассказанные кинематографическими средствами.Фильм "Рядом" по сценарию Антона Яруша уже стал победителем ведущих международных копродукционных площадок, таких как Venice Production Bridge 2019, Sofia Meetings 2020, Connecting Cottbus WIP 2021. Картина рассказывает про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора. Продюсер проекта Екатерина Филиппова выразила уверенность в том, что фильм "Рядом" будет с интересом воспринят зрителем и станет фестивальным хитом.Международный кинофестиваль в Роттердаме (The International Film Festival Rotterdam, сокращенно IFFR) — ежегодный международный фестиваль, который проводится в конце января и начале февраля и является одним из флагманов независимого авторского кино. Роттердамский фестиваль относится к числу крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В 2022 году кинофорум пройдет с 26 января по 6 февраля.
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роттердамский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
12:27 08.01.2022
 
Два российских фильма вошли в программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме

Два российских фильма вошли в конкурсную программу 51-го кинофестиваля в Роттердаме

© Пресс-служба министерства культуры РФКадр из фильма режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый"
Кадр из фильма режиссера Марии Игнатенко Призрачно-белый
© Пресс-служба министерства культуры РФ
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме стали фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый", включенный в основную конкурсную программу Tiger Competition, а также фильм-дебют режиссера Тамары Дондурей "Рядом", отобранный в конкурсную программу Bright Future, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Прекрасное начало года для наших проектов, которые станут частью международной фестивальной жизни… В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком. Тем более приятно, что эти фильмы созданы при поддержке министерства культуры и в свое время, еще на стадии разработки, заинтересовали профессиональное сообщество", - отметила глава Минкультуры Ольга Любимова.
Картина "Призрачно-белый", мировая премьера которой состоится в Роттердаме, повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать на чьей он стороне. Режиссер Мария Игнатенко отметила, что "в каком-то смысле "Призрачно-белый" — это сны о войне", рассказанные кинематографическими средствами.
Фильм "Рядом" по сценарию Антона Яруша уже стал победителем ведущих международных копродукционных площадок, таких как Venice Production Bridge 2019, Sofia Meetings 2020, Connecting Cottbus WIP 2021. Картина рассказывает про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора. Продюсер проекта Екатерина Филиппова выразила уверенность в том, что фильм "Рядом" будет с интересом воспринят зрителем и станет фестивальным хитом.
Международный кинофестиваль в Роттердаме (The International Film Festival Rotterdam, сокращенно IFFR) — ежегодный международный фестиваль, который проводится в конце января и начале февраля и является одним из флагманов независимого авторского кино. Роттердамский фестиваль относится к числу крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В 2022 году кинофорум пройдет с 26 января по 6 февраля.
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