В РПЦ выступили против восстановления смертной казни
Митрополит Иларион: восстановление смертной казни в России не сократит число преступлений
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что восстановление практики смертной казни в России не нужно, поскольку не приведет к положительным изменениям в обществе и не сократит число преступлений.
Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга его председателя Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл". В ней Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, а также выразил надежду, что отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно.
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"Я думаю, что нам не надо возвращаться к тому, что было в прошлом, и возобновлять институт смертной казни, поскольку этот институт не приведет ни к уменьшению числа преступлений, ни к каким-то позитивным изменениям и сдвигам в общественном сознании. Тот человек, который идет на тяжкое преступление - совершение террористического акта или еще какие-либо преступления, за которые можно было бы карать смертью, - такой человек, как правило, не боится смерти, как это имеет место в случае террористов-смертников. Даже если он боится смерти, все равно наличие в уголовном кодексе смертной казни не остановит его от преступления", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что никогда нельзя исключать возможности судебной ошибки, так как смертная казнь необратима. "Мы не должны забывать о тех чудовищных преступлениях, которые в нашем отечестве были совершены в 1920-30-е годы, когда людей приговаривали к смертной казни по приговору тройки, когда глава государства Иосиф Сталин подписывал расстрельные списки... Наша печальная история с массовыми казнями, а потом реабилитациями, должна, мне кажется, нас научить, что мы должны не повторять этих ошибок", - заключил глава ОВЦС.
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