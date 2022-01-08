https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1767000531.html

Ситуация в Казахстане стабилизируется, заявил посол

Ситуация в Казахстане стабилизируется, заявил посол - РИА Новости, 08.01.2022

Ситуация в Казахстане стабилизируется, заявил посол

Ситуация в Казахстане стабилизируется, остаются лишь очаги террористической активности, заявил в субботу посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:14

2022-01-08T22:14

2022-01-08T23:01

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

ермек кошербаев

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане стабилизируется, остаются лишь очаги террористической активности, заявил в субботу посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев. "Ситуация у нас стабилизируется, восстанавливается авиационное, железнодорожное, автомобильное сообщение, страна возвращается к нормальной жизни",- сказал посол.Вместе с тем, по его словам, "остаются отдельные очаги террористической деятельности"."Нашему народу, нашей стране предстоит большая работа", - резюмировал посол в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, ермек кошербаев, россия