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В Атырауской области Казахстана во время беспорядков погиб человек

В Атырауской области Казахстана во время беспорядков погиб человек - РИА Новости, 08.01.2022

В Атырауской области Казахстана во время беспорядков погиб человек

Один человек погиб, еще 49, включая 36 полицейских, пострадали во время беспорядков в Атырауской области Казахстана, сообщил телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:38

2022-01-08T17:38

2022-01-08T17:45

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще 49, включая 36 полицейских, пострадали во время беспорядков в Атырауской области Казахстана, сообщил телеканал "Хабар 24".Пострадавшие были доставлены в больницы с различными травмами. Отмечается, что на данный момент все социальные объекты региона работают в штатном режиме, продолжает работу оперативный штаб, на основных дорогах города установлены блокпосты, усилена охрана стратегических объектов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220108/ablyazov-1766979067.html

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