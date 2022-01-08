17:14 08.01.2022 (обновлено: 17:41 08.01.2022)
МИД отметил постепенное улучшение ситуации в Казахстане
МИД России заявил, что обстановка в Казахстане после протестов постепенно улучшается
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обстановка в Казахстане после массовых протестов в стране, начавшихся в начале января, постепенно улучшается, говорится в сообщении МИД РФ.
"После событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике. Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау", - говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ отметили, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов.
"Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации", - добавили в МИД.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.