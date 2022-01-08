https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766965423.html

Жители Алма-Аты недооценивают угрозу, сообщил корреспондент

Жители Алма-Аты недооценивают угрозу, сообщил корреспондент - РИА Новости, 08.01.2022

Жители Алма-Аты недооценивают угрозу, сообщил корреспондент

Отсутствие у жителей Алма-Аты доступа к интернету и социальным сетям сказывается на степени их информированности о проходящей в городе контртеррористической... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:15

2022-01-08T15:15

2022-01-08T15:15

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АЛМА-АТА, 8 янв - РИА Новости. Отсутствие у жителей Алма-Аты доступа к интернету и социальным сетям сказывается на степени их информированности о проходящей в городе контртеррористической операции и связанных с ней рисках, в парках города можно встретить немало прогуливающихся, в том числе с маленькими детьми, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в этот день и.о. министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил, что блокировка интернета связана с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации своих действий.Несмотря на неоднократные предупреждения органов власти не выходить из дома без крайней нужды, в дневное время в парках и на улицах города можно встретить большое количество прогуливающихся людей, в том числе с маленькими детьми. Школьники, чьи каникулы продлили из-за режима ЧП, массово катаются на велосипедах. Периодически звучащие в отдалении выстрелы ими воспринимаются без должной настороженности.В беседах с прохожими корреспондент РИА Новости выяснил, что некоторые из них слабо осведомлены о происходящем в городе из-за блокировки их главных источников информации - соцсетей и чатов в мессенджерах. "Мы видели SMS о спецоперации против террористов, но выглянули на улицу, там все гуляют, ну и мы тоже пошли", - рассказала РИА Новости молодая мама с коляской, прогуливающаяся по пешеходной улице Панфилова в центре города.Как оказалось, многие из горожан отвыкли от просмотра теленовостей, а у некоторых цифровое телевидение не работает, так как зависит от интернет-сигнала.В субботу на мобильные телефоны казахстанцев пришло сообщение о том, что доступ в интернет поэтапно открывается. В частности, в Алма-Ате стали доступны сайты президента и ряда СМИ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/azs-1766964708.html

https://ria.ru/20220108/patrul-1766963381.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев