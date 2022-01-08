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В Казахстане похоронили погибшего во время беспорядков солдата

В Казахстане похоронили погибшего во время беспорядков солдата - РИА Новости, 08.01.2022

В Казахстане похоронили погибшего во время беспорядков солдата

Похороны солдата Национальной гвардии Казахстана Мадияра Кайсарова, который погиб при столкновении с террористами в ходе массовых беспорядков, прошли в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:56

2022-01-08T14:56

2022-01-08T14:56

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Похороны солдата Национальной гвардии Казахстана Мадияра Кайсарова, который погиб при столкновении с террористами в ходе массовых беспорядков, прошли в Карагандинской области, передает в субботу Sputnik Казахстан.Ранее МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских, в нем семь человек. Среди них был и рядовой Кайсаров Мадияр Оразович."Похороны солдата Нацгвардии в Карагандинской области. Рядовой Мадияр Кайсаров при столкновении с террористами защитил своих сослуживцев, но сам попал под колеса грузовика, которым управляли преступники", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.В агентстве отметили, что Мадияру оставалось полгода до дембеля.Отец погибшего солдата на похоронах призвал народ Казахстана успокоится. "Детей же теряем, пацанов своих", - сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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