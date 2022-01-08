https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766954906.html

В МИД прокомментировали ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане

В МИД прокомментировали ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

В МИД прокомментировали ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане

Отсутствие внятной реакции на случаи нападения на журналистов в ходе протестов в Казахстане и игнорирование международными институтами своих обязанностей... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:16

2022-01-08T13:16

2022-01-08T13:36

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

россия

оон

одкб

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766847145_0:152:3287:2001_1920x0_80_0_0_06a877510b0e416cce08cf42ec833be0.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Отсутствие внятной реакции на случаи нападения на журналистов в ходе протестов в Казахстане и игнорирование международными институтами своих обязанностей чреваты самыми печальными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что обратила внимание на "зашкаливающую степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ"."Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок. Показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер. Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула "сугубо мирного протеста". А также запугать журналистов, а иных и выключить из активной информационной деятельности", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация – никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм... Одним словом, налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь её представителя по вопросам свободы СМИ?" - отметила дипломат.Она подчеркнула, что "подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями"."Они не только всё больше расшатывают авторитет ОБСЕ и её исполнительных структур, но и вполне могут восприниматься погромщиками и мародёрами как молчаливое согласие "международного сообщества" с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями. Раз не критикуют, значит, можно", - заключила Захарова.Она напомнила, что РФ постоянно слышала от ОБСЕ про "их новаторскую концепцию "тихой дипломатии", призванной не у микрофона, а в рабочем процессе решать сложные вопросы защиты журналистов и свободы слова".В пятницу "Мир 24" сообщил, что вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате, крупнейшем городе и старой столице Казахстана, восстановлено. Ранее он сообщал о пожаре в здание филиала телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате. Корреспондент телеканала передавал, что мародеры вынесли из офиса телеканала в этом городе технику, часть помещений оказалась затоплена, по зданию ходили неизвестные.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/pogromy-1766904648.html

https://ria.ru/20220107/maradery-1766865329.html

https://ria.ru/20220106/voditel-1766798644.html

казахстан

россия

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, россия, оон, одкб, жанаозен, актау, мария захарова, обсе, касым-жомарт токаев