В Нур-Султане опровергли информацию о грабежах при проверке документов
Полиция Нур-Султана опровергла информацию о грабежах под предлогом проверки документов
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Полиция столицы Казахстана города Нур-Султан опровергла сообщения о том, что неизвестные под предлогом проверки документов, заходят в квартиры и грабят граждан.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестные под предлогом проверки документов заходят в квартиры и грабят граждан. Данная информация не соответствует действительности", - заявили в столичной полиции.
Как сообщили в полиции, правоохранители проводят поквартирные обходы и ведут проверку документов, при этом сотрудники полиции предъявляют служебные удостоверения.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.