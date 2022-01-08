12:06 08.01.2022 (обновлено: 12:12 08.01.2022)
Из Актау в Нур-Султан вылетит первый самолет
Из Актау в Нур-Султан в субботу вечером вылетит первый самолет
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкАвтомобили у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый самолет вылетит из Актау в Нур-Султан в субботу вечером, он доставит в столицу Казахстана застрявших в аэропорту пассажиров, передает Sputnik Казахстан.
"Первый самолет вылетит из аэропорта Актау в Нур-Султан только вечером. Авиарейс доставит в столицу застрявших в аэропорту пассажиров. Все это время они находились в гостинице при воздушной гавани. Дальнейшее расписание вылетов самолетов пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.