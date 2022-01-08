Сети АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" частично возобновили работу
В Казахстане частично возобновили работу сети АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз"
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и военнослужащий дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник полиции и военнослужащий дежурят на одной из улиц в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Сети АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" частично возобновили работу, надеются, что удастся обеспечить работу всей сети в ближайшее время, говорится в заявлении сети.
"В текущей ситуации сети АЗС "Qazaq Oil" и "КазМунайГаз" принимают все возможные меры для бесперебойного обеспечения топливом населения, социальных служб, служб скорой медицинской помощи и других объектов жизнеобеспечения. Мы уже частично возобновили работу АЗС даже в самых сложных регионах Республики и надеемся, что нам удастся обеспечить работу абсолютно всей сети в ближайшее время", - говорится в заявлении Qazaq Oil в Twitter.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.