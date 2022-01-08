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Антонов заявил о неоспоримости права Казахстана на помощь ОДКБ

Антонов заявил о неоспоримости права Казахстана на помощь ОДКБ - РИА Новости, 08.01.2022

Антонов заявил о неоспоримости права Казахстана на помощь ОДКБ

Москва считает, что события в Казахстане инспирированы извне, и надеется, что никто не будет оспаривать право этой страны на обращение за помощью к Организации... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T03:19

2022-01-08T03:19

2022-01-08T03:51

беспорядки в казахстане

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Москва считает, что события в Казахстане инспирированы извне, и надеется, что никто не будет оспаривать право этой страны на обращение за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил посол России в США Анатолий Антонов.Вашингтон ранее выражал сомнения в легитимности запроса властей Казахстана о вводе миротворческого контингента ОДКБ, в состав которого входят российские военнослужащие.Дипломат выразил надежду, что никто не станет оспаривать право властей Казахстана на применение статьи 4 устава ОДКБ. "Она была применена для обеспечения закона и порядка в союзной республике", - подчеркнул он.Согласно статье 4, если одна из стран-участниц ОДКБ подвергнется нападению со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет считаться агрессией против всех государств-участников, которые предоставят ему "необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону".Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что "русских бывает сложно заставить уйти, когда они оказались в твоем доме". В МИД России в ответ заметили, что "когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу президент Казахстана заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220108/revolyutsiya-1766920156.html

https://ria.ru/20220108/blinken-1766915303.html

https://ria.ru/20220107/terroristy-1766912467.html

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