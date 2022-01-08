https://ria.ru/20220108/istrebiteli-1766983542.html

В Турции анонсировали переговоры с США о покупке истребителей F-35

В Турции анонсировали переговоры с США о покупке истребителей F-35 - РИА Новости, 08.01.2022

В Турции анонсировали переговоры с США о покупке истребителей F-35

Встреча Турции и США по вопросу истребителей F-35 состоится в ближайшие дни, ведется подготовка, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T18:34

2022-01-08T18:34

2022-01-08T20:33

в мире

сша

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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Встреча Турции и США по вопросу истребителей F-35 состоится в ближайшие дни, ведется подготовка, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Ранее Акар заявил, что проведение встречи планируется в Вашингтоне."Переговоры с США по F-35 продолжаются. В ближайшие дни в США состоится встреча по поводу F-35, ведется подготовка", - приводит слова Акара агентство "Анадолу".Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.

https://ria.ru/20211223/istrebiteli-1765184827.html

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в мире, сша, турция, f-35