https://ria.ru/20220108/gololeditsa-1766982685.html
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 08.01.2022
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T18:21
2022-01-08T18:21
2022-01-08T18:21
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до полуночи 10 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности в Москве из-за гололедицы