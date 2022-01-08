19:25 08.01.2022 (обновлено: 19:43 08.01.2022)
Запуск "Северного потока — 2" соответствует желаниям немцев, заявили в ФРГ
Правящая партия Германии: запуск "Северного потока — 2" соответствует желаниям немцев
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. В правящей партии ФРГ - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - заявили, что запуск "Северного потока — 2" не связан с политикой, соответствует желаниям немцев.
"Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание", — заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт в интервью агентству Reuters, добавив, что газопровод "уже буквально в сети" и остаётся решить только "юридические вопросы" сертификации, нужно достичь "политического и правового мира" в данном вопросе.
Кюнерт обратил внимание на то, что большинство немцев "регулярно в опросах высказываются за запуск" "Северного потока — 2".
Согласно опросу, представленному 7 января телеканалом ARD, 60 процентов немцев выступают за запуск "Северного потока — 2", который продолжает оставаться объектом критики со стороны США и некоторых восточно-европейских стран. РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2" коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
По словам генсека СДПГ Кюнерта, запуск "Северного потока — 2" не будет означать "заявления о российской политике" со стороны официального Берлина. Он подчеркнул, что "наш дипломатический инструментарий, к счастью, предоставляет больше возможностей, чем просто отключение газопровода".