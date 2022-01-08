https://ria.ru/20220108/gazoprovod-1766987750.html

Запуск "Северного потока — 2" соответствует желаниям немцев, заявили в ФРГ

Запуск "Северного потока — 2" соответствует желаниям немцев, заявили в ФРГ - РИА Новости, 08.01.2022

Запуск "Северного потока — 2" соответствует желаниям немцев, заявили в ФРГ

В правящей партии ФРГ - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - заявили, что запуск "Северного потока — 2" не связан с политикой, соответствует желаниям РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T19:25

2022-01-08T19:25

2022-01-08T19:43

экономика

в мире

германия

северный поток — 2

берлин (город)

сша

еврокомиссия

ard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_4f605bea2afec5a871100b51d918fe07.jpg

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. В правящей партии ФРГ - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - заявили, что запуск "Северного потока — 2" не связан с политикой, соответствует желаниям немцев."Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание", — заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт в интервью агентству Reuters, добавив, что газопровод "уже буквально в сети" и остаётся решить только "юридические вопросы" сертификации, нужно достичь "политического и правового мира" в данном вопросе.Кюнерт обратил внимание на то, что большинство немцев "регулярно в опросах высказываются за запуск" "Северного потока — 2".Согласно опросу, представленному 7 января телеканалом ARD, 60 процентов немцев выступают за запуск "Северного потока — 2", который продолжает оставаться объектом критики со стороны США и некоторых восточно-европейских стран. РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2" коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.По словам генсека СДПГ Кюнерта, запуск "Северного потока — 2" не будет означать "заявления о российской политике" со стороны официального Берлина. Он подчеркнул, что "наш дипломатический инструментарий, к счастью, предоставляет больше возможностей, чем просто отключение газопровода".

https://ria.ru/20220105/potok-1766606908.html

https://ria.ru/20220107/potok-1766816313.html

германия

берлин (город)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, германия, северный поток — 2, берлин (город), сша, еврокомиссия, ard, россия