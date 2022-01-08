https://ria.ru/20220108/gazoprovod-1766983965.html
США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med
США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med - РИА Новости, 08.01.2022
США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med
США разослали странам-участницам проекта газопровода East Med неофициальный документ non paper с уведомлением об отказе от проекта, правительство Греции должно... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T18:41
2022-01-08T18:41
2022-01-08T18:48
в мире
сша
греция
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
восточная европа
кириакос мицотакис
eastmed
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АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. США разослали странам-участницам проекта газопровода East Med неофициальный документ non paper с уведомлением об отказе от проекта, правительство Греции должно объяснить такую ситуацию во внешней политике, говорится в заявлении официального представителя партии "Зелёное движение" Никоса Карабасиса, поступившем в РИА Новости."Американская non paper превращает в пыль внешнюю и оборонную политику нашей страны", - заявил Карабасис.Он добавил, что Соединенные Штаты в документе заявляют об отказе Вашингтона поддержать этот проект.Специалисты изначально указывали на экономическую нецелесообразность проекта. Однако, как отметил Карабасис, США в неофициальном документе, обосновывая свою позицию, помимо экономических и коммерческих аргументов, указывают на то, что идея этого трубопровода является источником напряженности в Восточном Средиземноморье, поскольку против выступает Турция.Афины заявляли, что проект усилит геополитическое влияние Греции, создаст энергетический хаб, образует исторический союз с Израилем и Египтом."Правительство Кириакоса Мицотакиса и "Новой демократии" оказалось гораздо более уязвимо после очевидного окончательного крушения газопровода East Med, о котором сказано в неофициальном документе госдепартамента для генерального секретаря по международным экономическим отношениям министерства иностранных дел Янниса Смирлиса. Такой же неофициальный документ получили правительства Израиля, Кипра, Египта и Турции. С той разницей, что в Турции открыли шампанское, празднуя "американский подарок", - говорится в заявлении Карабасиса."В американском неофициальном документе для вовлеченных государств, в дополнение к экономическим и коммерческим данным, подчёркивающим убыточность строительства трубопровода, принимается турецкая пропаганда и риторика, и превращены в пыль трехсторонние или многосторонние схемы, на которых последние правительства основывали свою политику, не придав ей существенной оперативной и стратегической "глубины", которые составили бы солидные дипломатические и военные преимущества нашей страны", - считает представитель партии.По его словам, геополитическое превосходство Греции в качестве так называемого "энергетического хаба" рушится."Проекты "осей", на которые пыталось опираться правительство Мицотакиса, на самом деле были башнями на песке. И, к сожалению, они не вели ни малейших переговоров с США о статусе их баз на греческой территории", - заявил Карабасис.Он отметил, что это соглашение еще не ратифицировано в парламенте.По новому оборонному соглашению Греция предоставляет американцам множество новых баз, в том числе порт Александруполис, который, по заявлениям американских официальных лиц, станет использоваться для переброски военной техники и военных в Восточную Европу и на Украину."И, конечно, (в правительстве - ред.) не объяснили, почему мы вмешиваемся в украинский кризис, охлаждая наши отношения с Россией, или почему мы отправили ракеты "Пэтриот" в Саудовскую Аравию, ослабив нашу оборону, когда американцы оттуда ушли", - говорится в заявленииПо словам Карабасиса, США и Германия "поработали" над тем, чтобы Турция не понесла ни малейших санкций за свое "нарушающее права поведение"."Мы, очевидно, движемся к триумфу Эрдогана и тяжелому дипломатическому и оборонному поражению Греции. Есть ли у греческого правительства что ответить?" - спрашивает политик.Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220108/zelenskiy-1766951426.html
https://ria.ru/20220107/gaz-1766902536.html
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в мире, сша, греция, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), восточная европа, кириакос мицотакис, eastmed
АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. США разослали странам-участницам проекта газопровода East Med неофициальный документ non paper с уведомлением об отказе от проекта, правительство Греции должно объяснить такую ситуацию во внешней политике, говорится в заявлении официального представителя партии "Зелёное движение" Никоса Карабасиса, поступившем в РИА Новости.
"Американская non paper превращает в пыль внешнюю и оборонную политику нашей страны", - заявил Карабасис.
Он добавил, что Соединенные Штаты в документе заявляют об отказе Вашингтона
поддержать этот проект.
Специалисты изначально указывали на экономическую нецелесообразность проекта. Однако, как отметил Карабасис, США
в неофициальном документе, обосновывая свою позицию, помимо экономических и коммерческих аргументов, указывают на то, что идея этого трубопровода является источником напряженности в Восточном Средиземноморье, поскольку против выступает Турция
.
Афины
заявляли, что проект усилит геополитическое влияние Греции
, создаст энергетический хаб, образует исторический союз с Израилем
и Египтом
.
"Правительство Кириакоса Мицотакиса
и "Новой демократии" оказалось гораздо более уязвимо после очевидного окончательного крушения газопровода East Med, о котором сказано в неофициальном документе госдепартамента для генерального секретаря по международным экономическим отношениям министерства иностранных дел Янниса Смирлиса. Такой же неофициальный документ получили правительства Израиля, Кипра
, Египта и Турции. С той разницей, что в Турции открыли шампанское, празднуя "американский подарок", - говорится в заявлении Карабасиса.
"В американском неофициальном документе для вовлеченных государств, в дополнение к экономическим и коммерческим данным, подчёркивающим убыточность строительства трубопровода, принимается турецкая пропаганда и риторика, и превращены в пыль трехсторонние или многосторонние схемы, на которых последние правительства основывали свою политику, не придав ей существенной оперативной и стратегической "глубины", которые составили бы солидные дипломатические и военные преимущества нашей страны", - считает представитель партии.
По его словам, геополитическое превосходство Греции в качестве так называемого "энергетического хаба" рушится.
"Проекты "осей", на которые пыталось опираться правительство Мицотакиса, на самом деле были башнями на песке. И, к сожалению, они не вели ни малейших переговоров с США о статусе их баз на греческой территории", - заявил Карабасис.
Он отметил, что это соглашение еще не ратифицировано в парламенте.
По новому оборонному соглашению Греция предоставляет американцам множество новых баз, в том числе порт Александруполис, который, по заявлениям американских официальных лиц, станет использоваться для переброски военной техники и военных в Восточную Европу
и на Украину
.
"И, конечно, (в правительстве - ред.) не объяснили, почему мы вмешиваемся в украинский кризис, охлаждая наши отношения с Россией
, или почему мы отправили ракеты "Пэтриот
" в Саудовскую Аравию
, ослабив нашу оборону, когда американцы оттуда ушли", - говорится в заявлении
По словам Карабасиса, США и Германия
"поработали" над тем, чтобы Турция не понесла ни малейших санкций за свое "нарушающее права поведение".
"Мы, очевидно, движемся к триумфу Эрдогана и тяжелому дипломатическому и оборонному поражению Греции. Есть ли у греческого правительства что ответить?" - спрашивает политик.
Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы
, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.