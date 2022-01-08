Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220108/gazoprovod-1766983965.html
США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med
США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med - РИА Новости, 08.01.2022
США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med
США разослали странам-участницам проекта газопровода East Med неофициальный документ non paper с уведомлением об отказе от проекта, правительство Греции должно... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T18:41
2022-01-08T18:48
в мире
сша
греция
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
восточная европа
кириакос мицотакис
eastmed
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_8e0c1b01f832aff175ca7f2fb2dea078.jpg
АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. США разослали странам-участницам проекта газопровода East Med неофициальный документ non paper с уведомлением об отказе от проекта, правительство Греции должно объяснить такую ситуацию во внешней политике, говорится в заявлении официального представителя партии "Зелёное движение" Никоса Карабасиса, поступившем в РИА Новости."Американская non paper превращает в пыль внешнюю и оборонную политику нашей страны", - заявил Карабасис.Он добавил, что Соединенные Штаты в документе заявляют об отказе Вашингтона поддержать этот проект.Специалисты изначально указывали на экономическую нецелесообразность проекта. Однако, как отметил Карабасис, США в неофициальном документе, обосновывая свою позицию, помимо экономических и коммерческих аргументов, указывают на то, что идея этого трубопровода является источником напряженности в Восточном Средиземноморье, поскольку против выступает Турция.Афины заявляли, что проект усилит геополитическое влияние Греции, создаст энергетический хаб, образует исторический союз с Израилем и Египтом."Правительство Кириакоса Мицотакиса и "Новой демократии" оказалось гораздо более уязвимо после очевидного окончательного крушения газопровода East Med, о котором сказано в неофициальном документе госдепартамента для генерального секретаря по международным экономическим отношениям министерства иностранных дел Янниса Смирлиса. Такой же неофициальный документ получили правительства Израиля, Кипра, Египта и Турции. С той разницей, что в Турции открыли шампанское, празднуя "американский подарок", - говорится в заявлении Карабасиса."В американском неофициальном документе для вовлеченных государств, в дополнение к экономическим и коммерческим данным, подчёркивающим убыточность строительства трубопровода, принимается турецкая пропаганда и риторика, и превращены в пыль трехсторонние или многосторонние схемы, на которых последние правительства основывали свою политику, не придав ей существенной оперативной и стратегической "глубины", которые составили бы солидные дипломатические и военные преимущества нашей страны", - считает представитель партии.По его словам, геополитическое превосходство Греции в качестве так называемого "энергетического хаба" рушится."Проекты "осей", на которые пыталось опираться правительство Мицотакиса, на самом деле были башнями на песке. И, к сожалению, они не вели ни малейших переговоров с США о статусе их баз на греческой территории", - заявил Карабасис.Он отметил, что это соглашение еще не ратифицировано в парламенте.По новому оборонному соглашению Греция предоставляет американцам множество новых баз, в том числе порт Александруполис, который, по заявлениям американских официальных лиц, станет использоваться для переброски военной техники и военных в Восточную Европу и на Украину."И, конечно, (в правительстве - ред.) не объяснили, почему мы вмешиваемся в украинский кризис, охлаждая наши отношения с Россией, или почему мы отправили ракеты "Пэтриот" в Саудовскую Аравию, ослабив нашу оборону, когда американцы оттуда ушли", - говорится в заявленииПо словам Карабасиса, США и Германия "поработали" над тем, чтобы Турция не понесла ни малейших санкций за свое "нарушающее права поведение"."Мы, очевидно, движемся к триумфу Эрдогана и тяжелому дипломатическому и оборонному поражению Греции. Есть ли у греческого правительства что ответить?" - спрашивает политик.Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220108/zelenskiy-1766951426.html
https://ria.ru/20220107/gaz-1766902536.html
https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766804030.html
сша
греция
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5fb062108835e9d2124db5d72ec79e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, греция, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), восточная европа, кириакос мицотакис, eastmed
18:41 08.01.2022 (обновлено: 18:48 08.01.2022)
 
США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med

"Зеленое движение": США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. США разослали странам-участницам проекта газопровода East Med неофициальный документ non paper с уведомлением об отказе от проекта, правительство Греции должно объяснить такую ситуацию во внешней политике, говорится в заявлении официального представителя партии "Зелёное движение" Никоса Карабасиса, поступившем в РИА Новости.
"Американская non paper превращает в пыль внешнюю и оборонную политику нашей страны", - заявил Карабасис.
Он добавил, что Соединенные Штаты в документе заявляют об отказе Вашингтона поддержать этот проект.
Специалисты изначально указывали на экономическую нецелесообразность проекта. Однако, как отметил Карабасис, США в неофициальном документе, обосновывая свою позицию, помимо экономических и коммерческих аргументов, указывают на то, что идея этого трубопровода является источником напряженности в Восточном Средиземноморье, поскольку против выступает Турция.
Афины заявляли, что проект усилит геополитическое влияние Греции, создаст энергетический хаб, образует исторический союз с Израилем и Египтом.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
12:41
Зеленский призвал сенат США поддержать меры против "Северного потока — 2"
"Правительство Кириакоса Мицотакиса и "Новой демократии" оказалось гораздо более уязвимо после очевидного окончательного крушения газопровода East Med, о котором сказано в неофициальном документе госдепартамента для генерального секретаря по международным экономическим отношениям министерства иностранных дел Янниса Смирлиса. Такой же неофициальный документ получили правительства Израиля, Кипра, Египта и Турции. С той разницей, что в Турции открыли шампанское, празднуя "американский подарок", - говорится в заявлении Карабасиса.
"В американском неофициальном документе для вовлеченных государств, в дополнение к экономическим и коммерческим данным, подчёркивающим убыточность строительства трубопровода, принимается турецкая пропаганда и риторика, и превращены в пыль трехсторонние или многосторонние схемы, на которых последние правительства основывали свою политику, не придав ей существенной оперативной и стратегической "глубины", которые составили бы солидные дипломатические и военные преимущества нашей страны", - считает представитель партии.
По его словам, геополитическое превосходство Греции в качестве так называемого "энергетического хаба" рушится.
"Проекты "осей", на которые пыталось опираться правительство Мицотакиса, на самом деле были башнями на песке. И, к сожалению, они не вели ни малейших переговоров с США о статусе их баз на греческой территории", - заявил Карабасис.
Рабочий на компрессорной станции газопровода - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 20:49
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Он отметил, что это соглашение еще не ратифицировано в парламенте.
По новому оборонному соглашению Греция предоставляет американцам множество новых баз, в том числе порт Александруполис, который, по заявлениям американских официальных лиц, станет использоваться для переброски военной техники и военных в Восточную Европу и на Украину.
"И, конечно, (в правительстве - ред.) не объяснили, почему мы вмешиваемся в украинский кризис, охлаждая наши отношения с Россией, или почему мы отправили ракеты "Пэтриот" в Саудовскую Аравию, ослабив нашу оборону, когда американцы оттуда ушли", - говорится в заявлении
По словам Карабасиса, США и Германия "поработали" над тем, чтобы Турция не понесла ни малейших санкций за свое "нарушающее права поведение".
"Мы, очевидно, движемся к триумфу Эрдогана и тяжелому дипломатическому и оборонному поражению Греции. Есть ли у греческого правительства что ответить?" - спрашивает политик.
Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 22:30
Госдеп выступил против новых санкций сената по "Северному потоку — 2"
 
В миреСШАГрецияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Восточная ЕвропаКириакос МицотакисEastMed
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Власти Алма-Аты заявили, что в городе остаются вспышки сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
22:19Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Алма-Аты заявили, что в городе остаются вспышки сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетомВсе иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол