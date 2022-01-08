https://ria.ru/20220108/gaz-1766972838.html

Запад "приревновал" Россию к Китаю

Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 08.01.2022

Запад "приревновал" Россию к Китаю

Обозреватель британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала о беспокойстве Европы из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода "Сила РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:28

2022-01-08T16:28

2022-01-08T21:17

экономика

европа

китай

сила сибири (газопровод)

северный поток — 2

восточная сибирь

россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обозреватель британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала о беспокойстве Европы из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода "Сила Сибири — 2".Как пишет колумнист, стремление Москвы и Пекина удвоить поставки сырья в Азию осталось почти незамеченным для Брюсселя и Лондона, которые в последние месяцы были заняты спорами вокруг "Северного потока — 2". У планируемой магистрали в Китай будет эквивалентная мощность в 50 миллиардов кубометров топлива в год.Западные эксперты уверены, что реализация этого проекта увеличит возможности России на мировых рынках и повлияет на энергетическую независимость Европы. Существующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, однако новый трубопровод могут присоединить к недрам в районе Ямала, которые также снабжают и Европу, говорится в статье.Хотя у Москвы достаточно ресурсов для удовлетворения спроса на обоих рынках, она может отдать предпочтение покупателю, который заплатит за газ большую цену, полагает аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер.Китай, в отличие от Европы, приобретает большие объемы энергоносителя по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти. Филипп Медуник из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям призвал Брюссель заключить "правильные соглашения" по поставкам газа, чтобы не испытывать дефицит сырья, как нынешней зимой."Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его проектируемая мощность — 50 миллиардов кубометров в год. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.

https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html

https://ria.ru/20211231/kapkan-1766309451.html

европа

китай

восточная сибирь

россия

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экономика, европа, китай, сила сибири (газопровод), северный поток — 2, восточная сибирь, россия