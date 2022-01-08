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Запад "приревновал" Россию к Китаю
Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 08.01.2022
Запад "приревновал" Россию к Китаю
Обозреватель британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала о беспокойстве Европы из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода "Сила РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T16:28
2022-01-08T21:17
экономика
европа
китай
сила сибири (газопровод)
северный поток — 2
восточная сибирь
россия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обозреватель британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала о беспокойстве Европы из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода "Сила Сибири — 2".Как пишет колумнист, стремление Москвы и Пекина удвоить поставки сырья в Азию осталось почти незамеченным для Брюсселя и Лондона, которые в последние месяцы были заняты спорами вокруг "Северного потока — 2". У планируемой магистрали в Китай будет эквивалентная мощность в 50 миллиардов кубометров топлива в год.Западные эксперты уверены, что реализация этого проекта увеличит возможности России на мировых рынках и повлияет на энергетическую независимость Европы. Существующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, однако новый трубопровод могут присоединить к недрам в районе Ямала, которые также снабжают и Европу, говорится в статье.Хотя у Москвы достаточно ресурсов для удовлетворения спроса на обоих рынках, она может отдать предпочтение покупателю, который заплатит за газ большую цену, полагает аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер.Китай, в отличие от Европы, приобретает большие объемы энергоносителя по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти. Филипп Медуник из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям призвал Брюссель заключить "правильные соглашения" по поставкам газа, чтобы не испытывать дефицит сырья, как нынешней зимой."Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его проектируемая мощность — 50 миллиардов кубометров в год. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.
https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html
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европа
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экономика, европа, китай, сила сибири (газопровод), северный поток — 2, восточная сибирь, россия
16:28 08.01.2022 (обновлено: 21:17 08.01.2022)
 
Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2"

The Telegraph пишет, что Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2"

© Фото : ПАО "Газпром"Строительство газопровода "Сила Сибири"
Строительство газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Фото : ПАО "Газпром"
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обозреватель британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала о беспокойстве Европы из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода "Сила Сибири — 2".
Как пишет колумнист, стремление Москвы и Пекина удвоить поставки сырья в Азию осталось почти незамеченным для Брюсселя и Лондона, которые в последние месяцы были заняты спорами вокруг "Северного потока — 2". У планируемой магистрали в Китай будет эквивалентная мощность в 50 миллиардов кубометров топлива в год.
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Западные эксперты уверены, что реализация этого проекта увеличит возможности России на мировых рынках и повлияет на энергетическую независимость Европы. Существующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, однако новый трубопровод могут присоединить к недрам в районе Ямала, которые также снабжают и Европу, говорится в статье.
"Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент", — опасаются специалисты.
Хотя у Москвы достаточно ресурсов для удовлетворения спроса на обоих рынках, она может отдать предпочтение покупателю, который заплатит за газ большую цену, полагает аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер.
Китай, в отличие от Европы, приобретает большие объемы энергоносителя по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти. Филипп Медуник из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям призвал Брюссель заключить "правильные соглашения" по поставкам газа, чтобы не испытывать дефицит сырья, как нынешней зимой.
"Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его проектируемая мощность — 50 миллиардов кубометров в год. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.
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ЭкономикаЕвропаКитайСила Сибири (газопровод)Северный поток — 2Восточная СибирьРоссия
 
 
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