Запад "приревновал" Россию к Китаю

16:28 08.01.2022 (обновлено: 21:17 08.01.2022)
Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2"
The Telegraph пишет, что Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2"
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обозреватель британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала о беспокойстве Европы из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода "Сила Сибири — 2".
Как пишет колумнист, стремление Москвы и Пекина удвоить поставки сырья в Азию осталось почти незамеченным для Брюсселя и Лондона, которые в последние месяцы были заняты спорами вокруг "Северного потока — 2". У планируемой магистрали в Китай будет эквивалентная мощность в 50 миллиардов кубометров топлива в год.
Западные эксперты уверены, что реализация этого проекта увеличит возможности России на мировых рынках и повлияет на энергетическую независимость Европы. Существующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, однако новый трубопровод могут присоединить к недрам в районе Ямала, которые также снабжают и Европу, говорится в статье.
"Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент", — опасаются специалисты.
Хотя у Москвы достаточно ресурсов для удовлетворения спроса на обоих рынках, она может отдать предпочтение покупателю, который заплатит за газ большую цену, полагает аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер.
Китай, в отличие от Европы, приобретает большие объемы энергоносителя по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти. Филипп Медуник из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям призвал Брюссель заключить "правильные соглашения" по поставкам газа, чтобы не испытывать дефицит сырья, как нынешней зимой.
"Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его проектируемая мощность — 50 миллиардов кубометров в год. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.
31 декабря 2021, 15:51FP: Россия подняла на смех Запад, который попал в собственный капкан