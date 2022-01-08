https://ria.ru/20220108/gaz-1766919510.html

"Надо было воровать": откровение Украины о проблемах с газом

На Украине назвали первопричину всех проблем с газом - РИА Новости, 08.01.2022

"Надо было воровать": откровение Украины о проблемах с газом

Проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за трубопровода "Северный поток — 2", были порождены ею самой, такое мнение в эфире телеканала "Наш" РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T02:33

2022-01-08T02:33

2022-01-08T03:29

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украина

европа

нафтогаз украины

балтийское море

северный поток — 2

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россия

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за трубопровода "Северный поток — 2", были порождены ею самой, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил киевский экономист Юрий Атаманюк."Проблема с "Северным потоком — 2" – эту проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году ("Ямал-Европа". – прим. ред.), когда Россия и Германия предложили (Киеву. – прим. ред.) создать газотранспортный консорциум", - отметил эксперт.Как напомнил Атаманюк, тогда было предложено создать консорциум, объединяющий поставщика, транзитера и основного потребителя "голубого топлива" в Европе. "В таком случае мы бы имели заполненный на 100% газопровод. Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны… И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов", - заявил он.По словам экономиста, в результате другие стороны процесса увидели, что Украина — "ненадежный партнер", что и послужило причиной строительства транзитных "потоков".При этом он добавил, что каждая страна действует исходя из своих интересов, поэтому Киеву не следует искать в этом вопросе "зраду"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220106/gaz-1766692160.html

https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766804030.html

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балтийское море

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в мире, украина, европа, нафтогаз украины, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия