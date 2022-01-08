https://ria.ru/20220108/fura-1766939275.html

На переправе в Татарстане фура провалилась под лед

На переправе в Татарстане фура провалилась под лед - РИА Новости, 08.01.2022

На переправе в Татарстане фура провалилась под лед

Грузовой автомобиль провалился под лед на ледовой переправе через реку Кама в Татарстане в ночь на субботу из-за значительного превышения разрешенного к проезду РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:49

2022-01-08T10:49

2022-01-08T10:49

происшествия

мамадышский район

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КАЗАНЬ, 8 янв – РИА Новости. Грузовой автомобиль провалился под лед на ледовой переправе через реку Кама в Татарстане в ночь на субботу из-за значительного превышения разрешенного к проезду веса, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."Ночью 8 января поступило сообщение о том, что в Мамадышском районе на ледовой переправе через реку Каму по маршруту "село Соколка – село Новый Закамский" (допустимая масса автотранспорта - 3,5 тонны) во время выезда на полотно ледовой переправы вблизи села Новый Закамский в 50 метрах от берега произошел частичный провал под лед грузового автомобиля весом предварительно 35 тонн", - говорится в сообщении.На место выехала оперативная группа Мамадышского пожарно-спасательного гарнизона и инспекторы центра ГИМС ГУМЧС России по Татарстану.В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Работа ледовой переправы временно приостановлена.МЧС отмечает, что причина происшествия – несанкционированный выезд на лед с превышением допустимой массы автотранспорта. Информация доведена до правоохранительных органов для принятия решения о наказании водителя.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766935425.html

мамадышский район

республика татарстан (татарстан)

россия

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происшествия, мамадышский район, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия