https://ria.ru/20220108/evakuatsiya-1766923483.html

США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате

США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате - РИА Новости, 08.01.2022

США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате

Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T06:10

2022-01-08T06:10

2022-01-08T06:11

беспорядки в казахстане

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.В сообщении говорится, что общенациональные волнения, начавшиеся 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, "задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности".Ранее генконсульство прекратило прием посетителей и перешло на удаленный режим работы. Посольство США в более спокойной столице Нур-Султане продолжает функционировать с меньшими ограничениями."Госдепартамент советует гражданам США избегать поездок в Казахстан из-за COVID-19 и гражданских волнений", - говорится в сообщении.Дипломаты предупреждают о сохраняющейся угрозе "демонстраций, протестов и забастовок". "Такие события могут развиваться стремительно и без предварительного оповещения, нарушая транспортное сообщение, связь, другие услуги. Они имеют потенциал обрести насильственный характер", - добавил госдепартамент.

https://ria.ru/20220107/terroristy-1766912467.html

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в мире, казахстан, сша, алма-ата