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США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате
США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате - РИА Новости, 08.01.2022
США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате
Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T06:10
2022-01-08T06:10
2022-01-08T06:11
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.В сообщении говорится, что общенациональные волнения, начавшиеся 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, "задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности".Ранее генконсульство прекратило прием посетителей и перешло на удаленный режим работы. Посольство США в более спокойной столице Нур-Султане продолжает функционировать с меньшими ограничениями."Госдепартамент советует гражданам США избегать поездок в Казахстан из-за COVID-19 и гражданских волнений", - говорится в сообщении.Дипломаты предупреждают о сохраняющейся угрозе "демонстраций, протестов и забастовок". "Такие события могут развиваться стремительно и без предварительного оповещения, нарушая транспортное сообщение, связь, другие услуги. Они имеют потенциал обрести насильственный характер", - добавил госдепартамент.
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в мире, казахстан, сша, алма-ата
06:10 08.01.2022 (обновлено: 06:11 08.01.2022)
США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате
Госдеп разрешил отъезд по желанию части сотрудников генконсульства в Алма-Ате
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.
В сообщении говорится, что общенациональные волнения, начавшиеся 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, "задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности".
"Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате", - сообщил госдепартамент.
Ранее генконсульство прекратило прием посетителей и перешло на удаленный режим работы. Посольство США в более спокойной столице Нур-Султане продолжает функционировать с меньшими ограничениями.
"Госдепартамент советует гражданам США избегать поездок в Казахстан из-за COVID-19 и гражданских волнений", - говорится в сообщении.
Дипломаты предупреждают о сохраняющейся угрозе "демонстраций, протестов и забастовок". "Такие события могут развиваться стремительно и без предварительного оповещения, нарушая транспортное сообщение, связь, другие услуги. Они имеют потенциал обрести насильственный характер", - добавил госдепартамент.