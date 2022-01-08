Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/evakuatsiya-1766923483.html
США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате
США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате - РИА Новости, 08.01.2022
США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате
Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T06:10
2022-01-08T06:11
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766782116_0:1:1156:651_1920x0_80_0_0_b94e8adeb51eb265d25d4c9cf231b6c7.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.В сообщении говорится, что общенациональные волнения, начавшиеся 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, "задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности".Ранее генконсульство прекратило прием посетителей и перешло на удаленный режим работы. Посольство США в более спокойной столице Нур-Султане продолжает функционировать с меньшими ограничениями."Госдепартамент советует гражданам США избегать поездок в Казахстан из-за COVID-19 и гражданских волнений", - говорится в сообщении.Дипломаты предупреждают о сохраняющейся угрозе "демонстраций, протестов и забастовок". "Такие события могут развиваться стремительно и без предварительного оповещения, нарушая транспортное сообщение, связь, другие услуги. Они имеют потенциал обрести насильственный характер", - добавил госдепартамент.
https://ria.ru/20220107/terroristy-1766912467.html
казахстан
сша
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766782116_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_2a5975a2425aa6777e5a0316c597262d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, сша, алма-ата
06:10 08.01.2022 (обновлено: 06:11 08.01.2022)
 
США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате

Госдеп разрешил отъезд по желанию части сотрудников генконсульства в Алма-Ате

© Sputnik / Камшат Абдирайым / Перейти в фотобанкАлма-Ата
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Камшат Абдирайым
Перейти в фотобанк
Алма-Ата
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате, а также рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.
В сообщении говорится, что общенациональные волнения, начавшиеся 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, "задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности".
"Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алма-Ате", - сообщил госдепартамент.
Ранее генконсульство прекратило прием посетителей и перешло на удаленный режим работы. Посольство США в более спокойной столице Нур-Султане продолжает функционировать с меньшими ограничениями.
"Госдепартамент советует гражданам США избегать поездок в Казахстан из-за COVID-19 и гражданских волнений", - говорится в сообщении.
Дипломаты предупреждают о сохраняющейся угрозе "демонстраций, протестов и забастовок". "Такие события могут развиваться стремительно и без предварительного оповещения, нарушая транспортное сообщение, связь, другие услуги. Они имеют потенциал обрести насильственный характер", - добавил госдепартамент.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Вчера, 23:20Беспорядки в Казахстане
Президент Казахстана объяснил, почему переговоров с террористами не будет
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСШААлма-Ата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
22:19Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол
22:17Врач назвала способ снизить риск рака на 19%
Лента новостейМолния
"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетомВсе иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посолВрач назвала способ снизить риск рака на 19%