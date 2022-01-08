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В Египте произошло ДТП с 16 погибшими
В Египте произошло ДТП с 16 погибшими - РИА Новости, 08.01.2022
В Египте произошло ДТП с 16 погибшими
Не менее 16 человек погибли в ДТП на западе Синайского полуострова, еще 18 ранены, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Минздрава Египта. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:33
2022-01-08T11:33
2022-01-08T13:05
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КАИР, 8 янв — РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в ДТП на западе Синайского полуострова, еще 18 ранены, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Минздрава Египта."В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц — Тор погибли 16 человек, ранены 18", — сообщил представитель ведомства Хуссам Абдулгаффар.У российского посольства нет данных о соотечественниках среди жертв аварии.На место происшествия прибыли 13 карет скорой помощи, раненых госпитализировали в больницы городов Тор, Абу-Рудейс, Шарм-эш-Шейх.У пострадавших в основном порезы, ушибы, подозрения на черепно-мозговые травмы.
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новости - туризм, в мире, египет, суэц, шарм-эш-шейх, синайский полуостров
11:33 08.01.2022 (обновлено: 13:05 08.01.2022)
В Египте произошло ДТП с 16 погибшими
В результате ДТП с автобусом в Египте погибли 16 человек, еще 18 ранены