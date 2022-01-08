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В Египте произошло ДТП с 16 погибшими

В Египте произошло ДТП с 16 погибшими - РИА Новости, 08.01.2022

В Египте произошло ДТП с 16 погибшими

Не менее 16 человек погибли в ДТП на западе Синайского полуострова, еще 18 ранены, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Минздрава Египта. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:33

2022-01-08T11:33

2022-01-08T13:05

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КАИР, 8 янв — РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в ДТП на западе Синайского полуострова, еще 18 ранены, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Минздрава Египта."В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц — Тор погибли 16 человек, ранены 18", — сообщил представитель ведомства Хуссам Абдулгаффар.У российского посольства нет данных о соотечественниках среди жертв аварии.На место происшествия прибыли 13 карет скорой помощи, раненых госпитализировали в больницы городов Тор, Абу-Рудейс, Шарм-эш-Шейх.У пострадавших в основном порезы, ушибы, подозрения на черепно-мозговые травмы.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766490618.html

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новости - туризм, в мире, египет, суэц, шарм-эш-шейх, синайский полуостров