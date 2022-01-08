https://ria.ru/20220108/dtp-1766975010.html

В ДТП в Нижегородской области погиб человек

В ДТП в Нижегородской области погиб человек - РИА Новости, 08.01.2022

В ДТП в Нижегородской области погиб человек

Один человек погиб, еще шесть, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:54

2022-01-08T16:54

2022-01-08T16:54

происшествия

нижегородская область

чкаловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.ДТП произошло в субботу в 15.55 на 117-м километре автодороги регионального значения Р-152 "Нижний Новгород – Иваново" у села Соломаты Чкаловского района."Произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина (личность устанавливается), пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на дороге организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20220108/dtp-1766969869.html

нижегородская область

чкаловский район

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происшествия, нижегородская область, чкаловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)