https://ria.ru/20220108/dtp-1766969869.html

В ДТП в Ивановской области погибли три человека

В ДТП в Ивановской области погибли три человека - РИА Новости, 08.01.2022

В ДТП в Ивановской области погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ивановской области, девочка-подросток госпитализирована, сообщает МВД Медиа. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:55

2022-01-08T15:55

2022-01-08T16:11

происшествия

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ивановская область

россия

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РЯЗАНЬ, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Ивановской области, девочка-подросток госпитализирована, сообщает МВД Медиа."Сегодня на трассе Иваново - Ярославль произошло ДТП, в котором погибли три человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo из-за заноса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. "В результате столкновения водитель иномарки и две его пассажирки скончались. Также получила телесные повреждения и была госпитализирована 15-летняя несовершеннолетняя, находившаяся в легковом автомобиле", - отмечается в сообщении.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте" уточняется, что состояние пострадавшей девочки тяжелое.

https://ria.ru/20220107/dtp-1766823736.html

https://ria.ru/20220107/dtp-1766882728.html

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происшествия, иваново, ивановская область, россия