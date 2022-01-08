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В ЛНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотник ОБСЕ
В ЛНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотник ОБСЕ - РИА Новости, 08.01.2022
В ЛНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотник ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков у села... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T16:13
2022-01-08T16:13
2022-01-08T16:13
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков у села Нижняя Ольховая в Донбассе, заявили в субботу журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Нижняя Ольховая мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ ", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, такими действиями украинские силовики препятствуют мониторингу сотрудниками миссии ОБСЕ ситуации у линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220108/donbass-1766939132.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотник ОБСЕ
В ЛНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотник ОБСЕ у села Нижняя Ольховая