https://ria.ru/20220108/donbass-1766939132.html

В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе

В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе - РИА Новости, 08.01.2022

В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:47

2022-01-08T10:47

2022-01-08T11:18

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ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель пресс-службы ведомства.По его словам, силовики заметили боевую машину пехоты БМП-2 и две бронированные разведывательно-дозорные машины.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинские власти направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ. Россия также обеспокоена переброской военной техники стран НАТО к границам и ростом числа западных инструкторов в Донбассе.

https://ria.ru/20220108/donbass-1766938822.html

https://ria.ru/20220107/provokatsii-1766894086.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, бмп-2, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр