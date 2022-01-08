https://ria.ru/20220108/donbass-1766939132.html
В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе
В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе - РИА Новости, 08.01.2022
В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T10:47
2022-01-08T10:47
2022-01-08T11:18
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обсе
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ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель пресс-службы ведомства.По его словам, силовики заметили боевую машину пехоты БМП-2 и две бронированные разведывательно-дозорные машины.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что украинские власти направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ. Россия также обеспокоена переброской военной техники стран НАТО к границам и ростом числа западных инструкторов в Донбассе.
https://ria.ru/20220108/donbass-1766938822.html
https://ria.ru/20220107/provokatsii-1766894086.html
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в мире, украина, киев, бмп-2, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
10:47 08.01.2022 (обновлено: 11:18 08.01.2022)
В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе
В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику у поселка Новотошковское