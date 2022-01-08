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https://ria.ru/20220108/donbass-1766938822.html
В ДНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
В ДНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ - РИА Новости, 08.01.2022
В ДНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T10:44
2022-01-08T10:44
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенном пункте Заря в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Заря противник применил станцию РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины – ред.)", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
https://ria.ru/20220107/donbass-1766898805.html
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киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
10:44 08.01.2022
 
В ДНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ

В ДНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ в Донбассе

© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных сил
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенном пункте Заря в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.
В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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"Для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Заря противник применил станцию РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины – ред.)", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
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В миреКиевВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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