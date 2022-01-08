https://ria.ru/20220108/delo-1766924631.html
СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в пансионате в Кузбассе
СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в пансионате в Кузбассе - РИА Новости, 08.01.2022
СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в пансионате в Кузбассе
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в частном пансионате в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T07:04
2022-01-08T07:04
2022-01-08T20:12
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КЕМЕРОВО, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в частном пансионате в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Предварительно, погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Прокуратура региона организовала проверку.По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины.Уточняется, что по предварительной информации причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки."В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи. Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. На месте происшествия работают следователи территориального Следственного комитета, руководство управления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело передано в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.
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Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ
Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ
2022-01-08T07:04
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
07:04 08.01.2022 (обновлено: 20:12 08.01.2022)
СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в пансионате в Кузбассе
СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в пансионате в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 8 янв – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в частном пансионате в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУ СК
по Кемеровской области
.
Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Предварительно, погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС
сообщили, что пожар ликвидирован. Прокуратура региона организовала проверку.
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины.
Уточняется, что по предварительной информации причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.
"В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи. Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. На месте происшествия работают следователи территориального Следственного комитета, руководство управления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело передано в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.