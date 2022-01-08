https://ria.ru/20220108/bowie-1765889018.html

"Человек со звезды". У великого экспериментатора Дэвида Боуи юбилей

"Человек со звезды". У великого экспериментатора Дэвида Боуи юбилей - РИА Новости, 08.01.2022

"Человек со звезды". У великого экспериментатора Дэвида Боуи юбилей

Дэвида Боуи в одной из первых рок-энциклопедий на русском языке назвали "откровенно коммерческим исполнителем". Действительно, на музыкальном рынке он всегда... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:00

2022-01-08T08:00

2022-01-08T08:01

культура

игги поп

москва

дэвид боуи

фредди меркьюри (фаpух булсара)

музыка

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Дэвида Боуи в одной из первых рок-энциклопедий на русском языке назвали "откровенно коммерческим исполнителем". Действительно, на музыкальном рынке он всегда ориентировался блестяще, благодаря чему десятилетиями не терял актуальности. С другой стороны, он не вписывался ни в один из жанров, мастерски лавируя между стилями и постоянно экспериментируя. О рок-звезде, актере, инопланетянине, которому могло бы исполниться 75 лет, — в материале РИА Новости.Он обожал эпатировать публику — начиная от внешнего вида, заканчивая саундом очередного альбома. О том, что этот странный человек не совсем от мира сего, поговаривали с самых первых появлений на сцене. А он словно этого и добивался: если будешь не таким, как все, легче запомнишься публике.Новое и неизведанное всегда его манило, при этом отлично смешивалось с некоторыми безумными странностями. Например, в 1973-м Боуи отправился на гастроли в Японию, и вдруг музыканту страшно захотелось вернуться в Англию… на поезде, проехав по всей территории СССР! Объяснял он это внезапно накатившим приступом аэрофобии.Боуи сел на теплоход из Иокогамы в Находку — и долгий путь начался. Кстати, уже на корабле он первый раз спел для русской публики. Там устроили небольшой музыкальный вечер, и Дэвид тоже исполнил несколько композиций (правда, похоже, половина пассажиров так и не поняли, кто едет вместе с ними, приняв Боуи за очередного экзальтированного англичанина).В Находке он пересел на поезд до Москвы. По дороге общался с попутчиками, угощал их иностранными сигаретами, пил пиво и водку. Единственное, что раздражало Дэвида, — музыка, которая играла в купе. Поскольку спальный вагон был зафрахтован для иностранных туристов, по радиоточке крутили перепевки английских песен, сделанные советскими ВИА. "Лучше бы они транслировали русскую музыку," — проворчал однажды Боуи.Добравшись до Москвы, он оказался в самом центре разнообразных событий — был Первомай, и музыкант даже увидел демонстрацию на Красной площади, чем невероятно восхитился. Дэвид прокатился в московском метро, закупился сувенирами в ГУМе, а вернувшись в Англию, начал всем с восторгом доказывать, что СССР — вовсе не страна безумных русских.Этими рассказами вдохновился ближайший приятель Боуи — Игги Поп, и через три года музыканты рванули в Москву вместе. Но на этот раз поездка была омрачена. Дело в том, что Игги, интересовавшийся историей Второй мировой войны, прихватил с собой экземпляр "Майн кампф" — ну так, знаете, в дороге почитать. На границе книгу у музыканта изъяли, так что и Поп, и Боуи несколько расстроились. А вот третий — и последний — визит в Россию для Дэвида оказался самым печальным. В 1996 году музыкант приехал уже с полноценным концертом — промоутеры выбрали для него самую престижную площадку: Государственный Кремлевский дворец. По звуку Боуи не все устроило, да он еще и простудился в дороге.Но главное разочарование подстерегало во время выступления: исполнителя не предупредили, что в зале не будет привычного танцпола. Поэтому, когда Боуи увидел, как на галерке визжат восторженные фанаты, а сидящая в первых рядах публика реагирует достаточно сдержанно, он пригласил всех подойти поближе к сцене. Но охрана зала, естественно, никого не пустила — чтобы не закрывали обзор тем, кто за сумасшедшие деньги купил билеты в первый ряд.Боуи разозлился и пообещал никогда больше не приезжать с концертами в Россию, где так обходятся с его фанатами. Обиделся — и слово сдержал.Он идеально режиссировал каждый выход на сцену, будь это знаменитые выступления в образе инопланетянина Зигги Стардаста или поздние туры. На концерте памяти своего друга Фредди Меркьюри Боуи был единственным, кто призвал публику прочитать вместе с ним молитву, — и это оказалось одним из самых трогательных моментов вечера.В 2000-е он вдруг почти перестал концертировать. И прервал затянувшееся молчание выпуском новых песен лишь в 2013 году. От туров, правда, отказывался — мол, сосредоточен на студийной работе, да еще и помимо новых композиций пишет мюзикл "Лазарь". Но, как выяснилось, причина была в другом: музыкант боролся с неизлечимой болезнью.То, что у Боуи рак, знали только члены семьи и друзья, с которыми он работал. Многие были в шоке: порой он приходил в студию сразу после сеансов химиотерапии — изможденный, ослабевший, но все равно готовый к репетициям и записям. Состояние Дэвида просили никак не комментировать, а он продолжал снимать новые клипы, в которых фактически рассказывал о бесперспективной борьбе с недугом.Свой уход из жизни Боуи тоже поставил потрясающе. Восьмого января ему исполнилось 69 лет, во всех его соцсетях появились кадры новой фотосессии. На музыканте были модный и стильный костюм, идеально начищенные ботинки — настоящий лондонский денди. Незадолго до этого его видели на премьере мюзикла "Лазарь".В день рождения он выпустил альбом Blackstar, который сразу стал музыкальным бестселлером. Ну а десятого января мир узнал о кончине Дэвида.В это не верилось: еще два дня назад все слушали его новые песни, а теперь вынуждены скорбеть по ушедшей звезде. Увидел свет и последний видеоклип — Lazarus, который восприняли как откровенное предчувствие скорой смерти, рассказ о трагических мучениях и болезненном уходе. Боуи снял собственное завещание: он знал, что ролик будут смотреть уже после его кончины, и четко расставил все необходимые акценты.Никакой громкой церемонии прощания не было, прах музыканта захоронили в секретном месте, известном только его семье. А похороны прошли в соответствии с буддийскими традициями, так как именно эту религию Боуи исповедовал в конце жизни.Но последним публичным выходом Боуи стал фестиваль Burning Man 2016 года — одно из самых ярких и безумных действ в Америке, которое регулярно проводят в пустыне Невада.Там специально построили деревянное сооружение под названием "Храм", куда с разрешения вдовы принесли часть праха Дэвида. В этом месте все посетители могли помянуть умерших родственников. В последний день фестиваля строение сожгли, а прах развеяли.Впрочем, новую музыку Боуи выпускают до сих пор, публикуют многочисленные неизданные концертные и студийные записи. "Человек со звезды", отправившийся в вечность и идеально срежиссировавший собственный уход, остается с нами и постоянно демонстрирует многочисленные грани своего невероятного таланта.

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