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Культура
https://ria.ru/20220108/bowie-1765889018.html
"Человек со звезды". У великого экспериментатора Дэвида Боуи юбилей
"Человек со звезды". У великого экспериментатора Дэвида Боуи юбилей - РИА Новости, 08.01.2022
"Человек со звезды". У великого экспериментатора Дэвида Боуи юбилей
Дэвида Боуи в одной из первых рок-энциклопедий на русском языке назвали "откровенно коммерческим исполнителем". Действительно, на музыкальном рынке он всегда... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:00
2022-01-08T08:01
культура
игги поп
москва
дэвид боуи
фредди меркьюри (фаpух булсара)
музыка
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Дэвида Боуи в одной из первых рок-энциклопедий на русском языке назвали "откровенно коммерческим исполнителем". Действительно, на музыкальном рынке он всегда ориентировался блестяще, благодаря чему десятилетиями не терял актуальности. С другой стороны, он не вписывался ни в один из жанров, мастерски лавируя между стилями и постоянно экспериментируя. О рок-звезде, актере, инопланетянине, которому могло бы исполниться 75 лет, — в материале РИА Новости.Он обожал эпатировать публику — начиная от внешнего вида, заканчивая саундом очередного альбома. О том, что этот странный человек не совсем от мира сего, поговаривали с самых первых появлений на сцене. А он словно этого и добивался: если будешь не таким, как все, легче запомнишься публике.Новое и неизведанное всегда его манило, при этом отлично смешивалось с некоторыми безумными странностями. Например, в 1973-м Боуи отправился на гастроли в Японию, и вдруг музыканту страшно захотелось вернуться в Англию… на поезде, проехав по всей территории СССР! Объяснял он это внезапно накатившим приступом аэрофобии.Боуи сел на теплоход из Иокогамы в Находку — и долгий путь начался. Кстати, уже на корабле он первый раз спел для русской публики. Там устроили небольшой музыкальный вечер, и Дэвид тоже исполнил несколько композиций (правда, похоже, половина пассажиров так и не поняли, кто едет вместе с ними, приняв Боуи за очередного экзальтированного англичанина).В Находке он пересел на поезд до Москвы. По дороге общался с попутчиками, угощал их иностранными сигаретами, пил пиво и водку. Единственное, что раздражало Дэвида, — музыка, которая играла в купе. Поскольку спальный вагон был зафрахтован для иностранных туристов, по радиоточке крутили перепевки английских песен, сделанные советскими ВИА. "Лучше бы они транслировали русскую музыку," — проворчал однажды Боуи.Добравшись до Москвы, он оказался в самом центре разнообразных событий — был Первомай, и музыкант даже увидел демонстрацию на Красной площади, чем невероятно восхитился. Дэвид прокатился в московском метро, закупился сувенирами в ГУМе, а вернувшись в Англию, начал всем с восторгом доказывать, что СССР — вовсе не страна безумных русских.Этими рассказами вдохновился ближайший приятель Боуи — Игги Поп, и через три года музыканты рванули в Москву вместе. Но на этот раз поездка была омрачена. Дело в том, что Игги, интересовавшийся историей Второй мировой войны, прихватил с собой экземпляр "Майн кампф" — ну так, знаете, в дороге почитать. На границе книгу у музыканта изъяли, так что и Поп, и Боуи несколько расстроились. А вот третий — и последний — визит в Россию для Дэвида оказался самым печальным. В 1996 году музыкант приехал уже с полноценным концертом — промоутеры выбрали для него самую престижную площадку: Государственный Кремлевский дворец. По звуку Боуи не все устроило, да он еще и простудился в дороге.Но главное разочарование подстерегало во время выступления: исполнителя не предупредили, что в зале не будет привычного танцпола. Поэтому, когда Боуи увидел, как на галерке визжат восторженные фанаты, а сидящая в первых рядах публика реагирует достаточно сдержанно, он пригласил всех подойти поближе к сцене. Но охрана зала, естественно, никого не пустила — чтобы не закрывали обзор тем, кто за сумасшедшие деньги купил билеты в первый ряд.Боуи разозлился и пообещал никогда больше не приезжать с концертами в Россию, где так обходятся с его фанатами. Обиделся — и слово сдержал.Он идеально режиссировал каждый выход на сцену, будь это знаменитые выступления в образе инопланетянина Зигги Стардаста или поздние туры. На концерте памяти своего друга Фредди Меркьюри Боуи был единственным, кто призвал публику прочитать вместе с ним молитву, — и это оказалось одним из самых трогательных моментов вечера.В 2000-е он вдруг почти перестал концертировать. И прервал затянувшееся молчание выпуском новых песен лишь в 2013 году. От туров, правда, отказывался — мол, сосредоточен на студийной работе, да еще и помимо новых композиций пишет мюзикл "Лазарь". Но, как выяснилось, причина была в другом: музыкант боролся с неизлечимой болезнью.То, что у Боуи рак, знали только члены семьи и друзья, с которыми он работал. Многие были в шоке: порой он приходил в студию сразу после сеансов химиотерапии — изможденный, ослабевший, но все равно готовый к репетициям и записям. Состояние Дэвида просили никак не комментировать, а он продолжал снимать новые клипы, в которых фактически рассказывал о бесперспективной борьбе с недугом.Свой уход из жизни Боуи тоже поставил потрясающе. Восьмого января ему исполнилось 69 лет, во всех его соцсетях появились кадры новой фотосессии. На музыканте были модный и стильный костюм, идеально начищенные ботинки — настоящий лондонский денди. Незадолго до этого его видели на премьере мюзикла "Лазарь".В день рождения он выпустил альбом Blackstar, который сразу стал музыкальным бестселлером. Ну а десятого января мир узнал о кончине Дэвида.В это не верилось: еще два дня назад все слушали его новые песни, а теперь вынуждены скорбеть по ушедшей звезде. Увидел свет и последний видеоклип — Lazarus, который восприняли как откровенное предчувствие скорой смерти, рассказ о трагических мучениях и болезненном уходе. Боуи снял собственное завещание: он знал, что ролик будут смотреть уже после его кончины, и четко расставил все необходимые акценты.Никакой громкой церемонии прощания не было, прах музыканта захоронили в секретном месте, известном только его семье. А похороны прошли в соответствии с буддийскими традициями, так как именно эту религию Боуи исповедовал в конце жизни.Но последним публичным выходом Боуи стал фестиваль Burning Man 2016 года — одно из самых ярких и безумных действ в Америке, которое регулярно проводят в пустыне Невада.Там специально построили деревянное сооружение под названием "Храм", куда с разрешения вдовы принесли часть праха Дэвида. В этом месте все посетители могли помянуть умерших родственников. В последний день фестиваля строение сожгли, а прах развеяли.Впрочем, новую музыку Боуи выпускают до сих пор, публикуют многочисленные неизданные концертные и студийные записи. "Человек со звезды", отправившийся в вечность и идеально срежиссировавший собственный уход, остается с нами и постоянно демонстрирует многочисленные грани своего невероятного таланта.
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игги поп, москва, дэвид боуи, фредди меркьюри (фаpух булсара) , музыка
08:00 08.01.2022 (обновлено: 08:01 08.01.2022)
 

"Человек со звезды". У великого экспериментатора Дэвида Боуи юбилей

© REUTERS / Stefan WermuthЖенщина с татуировкой Ziggy Stardust у стены Дэвида Боуи в Брикстоне. Лондон, январь 2016
Женщина с татуировкой Ziggy Stardust у стены Дэвида Боуи в Брикстоне. Лондон, январь 2016 - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Stefan Wermuth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Дэвида Боуи в одной из первых рок-энциклопедий на русском языке назвали "откровенно коммерческим исполнителем". Действительно, на музыкальном рынке он всегда ориентировался блестяще, благодаря чему десятилетиями не терял актуальности. С другой стороны, он не вписывался ни в один из жанров, мастерски лавируя между стилями и постоянно экспериментируя. О рок-звезде, актере, инопланетянине, которому могло бы исполниться 75 лет, — в материале РИА Новости.
Он обожал эпатировать публику — начиная от внешнего вида, заканчивая саундом очередного альбома. О том, что этот странный человек не совсем от мира сего, поговаривали с самых первых появлений на сцене. А он словно этого и добивался: если будешь не таким, как все, легче запомнишься публике.
"Человек, который упал на Землю": уникальные снимки Дэвида Боуи в Москве
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Выставка объединяет две знаковые фигуры в культуре ХХ века — культового британского рок-музыканта Дэвида Боуи и знаменитого американского фотографа Стива Шапиро.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи. Красные полосы. Лос-Анджелес, 1974
1 из 10

Выставка объединяет две знаковые фигуры в культуре ХХ века — культового британского рок-музыканта Дэвида Боуи и знаменитого американского фотографа Стива Шапиро.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

В основе экспозиции — портреты Боуи с уникальной двенадцатичасовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю. Нью-Мексико, 1975
2 из 10

В основе экспозиции — портреты Боуи с уникальной двенадцатичасовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Тогда Боуи и Шапиро, оба уже добившиеся известности, встретились впервые.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи. Тёмные защитные очки и кирпичная стена. Лос-Анджелес, 1974
3 из 10

Тогда Боуи и Шапиро, оба уже добившиеся известности, встретились впервые.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Музыкант к тому времени отказался от своего самого известного образа — "марсианина" Зигги Стардаста — и искал новый имидж.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи и зеркало. №1. Лос-Анджелес, 1974
4 из 10

Музыкант к тому времени отказался от своего самого известного образа — "марсианина" Зигги Стардаста — и искал новый имидж.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Боуи использовал снимки с фотосессии Шапиро для обложек альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи со шляпой. Лос-Анджелес, 1974
5 из 10

Боуи использовал снимки с фотосессии Шапиро для обложек альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Гений перевоплощений, в ходе съемок Дэвид сменил множество образов и персонажей, которые он придумывал буквально на ходу.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи и Шэр. Лос-Анджелес, 1975
6 из 10

Гений перевоплощений, в ходе съемок Дэвид сменил множество образов и персонажей, которые он придумывал буквально на ходу.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Например, знаменитый костюм в полоску, в котором Боуи появился в своем последнем клипе Lazarus, возник именно на этой фотосессии.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи. Каббала. Лос-Анджелес, 1974
7 из 10

Например, знаменитый костюм в полоску, в котором Боуи появился в своем последнем клипе Lazarus, возник именно на этой фотосессии.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Музыкант сам разрисовал белыми диагональными линиями простой синий костюм, позаимствованный у ассистента Шапиро.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи с кошачьими глазами. Человек, который упал на Землю. Нью-Мексико, 1975
8 из 10

Музыкант сам разрисовал белыми диагональными линиями простой синий костюм, позаимствованный у ассистента Шапиро.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Помимо сценических образов, Шапиро удалось запечатлеть Боуи и в моменты задумчивости.

Стив Шапиро. Три Боуи. Лос-Анджелес, 1975
9 из 10

Помимо сценических образов, Шапиро удалось запечатлеть Боуи и в моменты задумчивости.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Выставка продлится до 31 марта и будет сопровождаться кинопоказами и лекциями о творчестве Дэвида Боуи.

Стив Шапиро. Дэвид Боуи с книгой о Бастере Китоне. Нью-Мексико, 1975
10 из 10

Выставка продлится до 31 марта и будет сопровождаться кинопоказами и лекциями о творчестве Дэвида Боуи.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
1 из 10

Выставка объединяет две знаковые фигуры в культуре ХХ века — культового британского рок-музыканта Дэвида Боуи и знаменитого американского фотографа Стива Шапиро.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
2 из 10

В основе экспозиции — портреты Боуи с уникальной двенадцатичасовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
3 из 10

Тогда Боуи и Шапиро, оба уже добившиеся известности, встретились впервые.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
4 из 10

Музыкант к тому времени отказался от своего самого известного образа — "марсианина" Зигги Стардаста — и искал новый имидж.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
5 из 10

Боуи использовал снимки с фотосессии Шапиро для обложек альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
6 из 10

Гений перевоплощений, в ходе съемок Дэвид сменил множество образов и персонажей, которые он придумывал буквально на ходу.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
7 из 10

Например, знаменитый костюм в полоску, в котором Боуи появился в своем последнем клипе Lazarus, возник именно на этой фотосессии.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
8 из 10

Музыкант сам разрисовал белыми диагональными линиями простой синий костюм, позаимствованный у ассистента Шапиро.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
9 из 10

Помимо сценических образов, Шапиро удалось запечатлеть Боуи и в моменты задумчивости.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
10 из 10

Выставка продлится до 31 марта и будет сопровождаться кинопоказами и лекциями о творчестве Дэвида Боуи.

© Фото : Steve Schapiro, courtesy of Fahey/Klein Gallery, Los Angeles
Новое и неизведанное всегда его манило, при этом отлично смешивалось с некоторыми безумными странностями. Например, в 1973-м Боуи отправился на гастроли в Японию, и вдруг музыканту страшно захотелось вернуться в Англию… на поезде, проехав по всей территории СССР! Объяснял он это внезапно накатившим приступом аэрофобии.
Боуи сел на теплоход из Иокогамы в Находку — и долгий путь начался. Кстати, уже на корабле он первый раз спел для русской публики. Там устроили небольшой музыкальный вечер, и Дэвид тоже исполнил несколько композиций (правда, похоже, половина пассажиров так и не поняли, кто едет вместе с ними, приняв Боуи за очередного экзальтированного англичанина).
В Находке он пересел на поезд до Москвы. По дороге общался с попутчиками, угощал их иностранными сигаретами, пил пиво и водку. Единственное, что раздражало Дэвида, — музыка, которая играла в купе. Поскольку спальный вагон был зафрахтован для иностранных туристов, по радиоточке крутили перепевки английских песен, сделанные советскими ВИА. "Лучше бы они транслировали русскую музыку," — проворчал однажды Боуи.
Добравшись до Москвы, он оказался в самом центре разнообразных событий — был Первомай, и музыкант даже увидел демонстрацию на Красной площади, чем невероятно восхитился. Дэвид прокатился в московском метро, закупился сувенирами в ГУМе, а вернувшись в Англию, начал всем с восторгом доказывать, что СССР — вовсе не страна безумных русских.
Этими рассказами вдохновился ближайший приятель Боуи — Игги Поп, и через три года музыканты рванули в Москву вместе. Но на этот раз поездка была омрачена. Дело в том, что Игги, интересовавшийся историей Второй мировой войны, прихватил с собой экземпляр "Майн кампф" — ну так, знаете, в дороге почитать. На границе книгу у музыканта изъяли, так что и Поп, и Боуи несколько расстроились.
А вот третий — и последний — визит в Россию для Дэвида оказался самым печальным. В 1996 году музыкант приехал уже с полноценным концертом — промоутеры выбрали для него самую престижную площадку: Государственный Кремлевский дворец. По звуку Боуи не все устроило, да он еще и простудился в дороге.
Но главное разочарование подстерегало во время выступления: исполнителя не предупредили, что в зале не будет привычного танцпола. Поэтому, когда Боуи увидел, как на галерке визжат восторженные фанаты, а сидящая в первых рядах публика реагирует достаточно сдержанно, он пригласил всех подойти поближе к сцене. Но охрана зала, естественно, никого не пустила — чтобы не закрывали обзор тем, кто за сумасшедшие деньги купил билеты в первый ряд.
Боуи разозлился и пообещал никогда больше не приезжать с концертами в Россию, где так обходятся с его фанатами. Обиделся — и слово сдержал.
Он идеально режиссировал каждый выход на сцену, будь это знаменитые выступления в образе инопланетянина Зигги Стардаста или поздние туры. На концерте памяти своего друга Фредди Меркьюри Боуи был единственным, кто призвал публику прочитать вместе с ним молитву, — и это оказалось одним из самых трогательных моментов вечера.
В 2000-е он вдруг почти перестал концертировать. И прервал затянувшееся молчание выпуском новых песен лишь в 2013 году. От туров, правда, отказывался — мол, сосредоточен на студийной работе, да еще и помимо новых композиций пишет мюзикл "Лазарь". Но, как выяснилось, причина была в другом: музыкант боролся с неизлечимой болезнью.
То, что у Боуи рак, знали только члены семьи и друзья, с которыми он работал. Многие были в шоке: порой он приходил в студию сразу после сеансов химиотерапии — изможденный, ослабевший, но все равно готовый к репетициям и записям. Состояние Дэвида просили никак не комментировать, а он продолжал снимать новые клипы, в которых фактически рассказывал о бесперспективной борьбе с недугом.
Свой уход из жизни Боуи тоже поставил потрясающе. Восьмого января ему исполнилось 69 лет, во всех его соцсетях появились кадры новой фотосессии. На музыканте были модный и стильный костюм, идеально начищенные ботинки — настоящий лондонский денди. Незадолго до этого его видели на премьере мюзикла "Лазарь".
В день рождения он выпустил альбом Blackstar, который сразу стал музыкальным бестселлером. Ну а десятого января мир узнал о кончине Дэвида.
В это не верилось: еще два дня назад все слушали его новые песни, а теперь вынуждены скорбеть по ушедшей звезде. Увидел свет и последний видеоклип — Lazarus, который восприняли как откровенное предчувствие скорой смерти, рассказ о трагических мучениях и болезненном уходе. Боуи снял собственное завещание: он знал, что ролик будут смотреть уже после его кончины, и четко расставил все необходимые акценты.
Никакой громкой церемонии прощания не было, прах музыканта захоронили в секретном месте, известном только его семье. А похороны прошли в соответствии с буддийскими традициями, так как именно эту религию Боуи исповедовал в конце жизни.
Но последним публичным выходом Боуи стал фестиваль Burning Man 2016 года — одно из самых ярких и безумных действ в Америке, которое регулярно проводят в пустыне Невада.
Там специально построили деревянное сооружение под названием "Храм", куда с разрешения вдовы принесли часть праха Дэвида. В этом месте все посетители могли помянуть умерших родственников. В последний день фестиваля строение сожгли, а прах развеяли.
Впрочем, новую музыку Боуи выпускают до сих пор, публикуют многочисленные неизданные концертные и студийные записи. "Человек со звезды", отправившийся в вечность и идеально срежиссировавший собственный уход, остается с нами и постоянно демонстрирует многочисленные грани своего невероятного таланта.
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