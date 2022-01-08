https://ria.ru/20220108/aviasoobschenie-1766974688.html

"Турецкие авиалинии" оценили сроки возобновления полетов в Казахстан

"Турецкие авиалинии" оценили сроки возобновления полетов в Казахстан - РИА Новости, 08.01.2022

"Турецкие авиалинии" оценили сроки возобновления полетов в Казахстан

"Турецкие авиалинии" возобновят полеты в Казахстан при первой же возможности, заявил гендиректор авиакомпании Билал Екши. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:54

2022-01-08T16:54

2022-01-08T16:54

беспорядки в казахстане

в мире

оон

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

нур-султан

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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" возобновят полеты в Казахстан при первой же возможности, заявил гендиректор авиакомпании Билал Екши.Ранее компания заявила, что приостанавливает полеты в Казахстан до 9 января."Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами в Казахстане, и мы возобновим наши полеты при первой же возможности", - написал Екши в своем микроблоге в Тwitter.По словам гендиректора, авиарейсы будут выполняться в Алматы, Нур-Султан, Актау и Тюркистан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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жанаозен

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в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан