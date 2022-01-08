"Турецкие авиалинии" оценили сроки возобновления полетов в Казахстан
Глава "Турецких авиалиний" Екши: полеты в Казахстан возобновятся при первой возможности
Офис Turkish Airlines
АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" возобновят полеты в Казахстан при первой же возможности, заявил гендиректор авиакомпании Билал Екши.
Ранее компания заявила, что приостанавливает полеты в Казахстан до 9 января.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами в Казахстане, и мы возобновим наши полеты при первой же возможности", - написал Екши в своем микроблоге в Тwitter.
По словам гендиректора, авиарейсы будут выполняться в Алматы, Нур-Султан, Актау и Тюркистан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.