Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220108/atom-1766927856.html
Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой
Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой - РИА Новости, 08.01.2022
Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой
Энергокризис 2021 года приведет к пересмотру подходов к оценке энергии: атомная энергия будет признана зеленой, а газ – получистым, при этом ископаемое топливо... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:27
2022-01-08T08:27
экономика
михаил мишустин
saxo bank
стин якобсен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732927022_0:153:2636:1636_1920x0_80_0_0_5b09cb32b854a5f04ed87e4cced33d3d.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Энергокризис 2021 года приведет к пересмотру подходов к оценке энергии: атомная энергия будет признана зеленой, а газ – получистым, при этом ископаемое топливо будет оставаться актуальным еще долгое время, сообщил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен."Ископаемое топливо будет оставаться актуальным намного дольше, чем люди думают, и это урок, который мы извлекли из 2021 года. Существует несоответствие между объемами электричества, которые нам нужно производить, и тем, как мы производим его. Идея, что мы можем заменить ископаемую энергию возобновляемыми источниками энергии, является технологически несовершенной, но и с точки зрения стабильности, как показал нам 2021 год, это не работает так, как хотелось бы", - рассуждает эксперт.Якобсен подчеркнул, что в ближайшие пару лет может произойти переклассификация ископаемой энергии. "Я ожидаю, что атомная энергия будет чистой энергией, и я также ожидаю, что природный газ будет получистым, что позволит инвестировать как в ядерную энергетику, так и в природный газ", - поделился он своим прогнозом.Аналитик напомнил, что сейчас цены на энергоносители растут, а у стран достаточно мало запасов природного газа, сжиженного углеводородного газа или нефти. Кроме того, с приходом холодов потребление углеводородов увеличится, и их стоимость снова "катапультирует". "Очень вероятно, что в этом году нефть будет стоить 100 долларов", - заключил Якобсен.Сейчас в мире обсуждается вопрос признания атомной генерации одним из элементов зеленой энергетики, при этом Россия считает атом зелёным. Так, ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии отбора в России зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования, среди зеленых направлений энергетики там отдельно обозначена атомная энергетика.
https://ria.ru/20220108/kitay-1766905317.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/energetika-1766378133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732927022_455:0:2636:1636_1920x0_80_0_0_0e4c1b3effbe67ec8d3a590f3b82aa09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, saxo bank, стин якобсен, россия
08:27 08.01.2022
 
Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой

Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой, а газ — получистым

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" / Перейти в фотобанкТяньванская атомная электростанция
Тяньванская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
Перейти в фотобанк
Тяньванская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Энергокризис 2021 года приведет к пересмотру подходов к оценке энергии: атомная энергия будет признана зеленой, а газ – получистым, при этом ископаемое топливо будет оставаться актуальным еще долгое время, сообщил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
"Ископаемое топливо будет оставаться актуальным намного дольше, чем люди думают, и это урок, который мы извлекли из 2021 года. Существует несоответствие между объемами электричества, которые нам нужно производить, и тем, как мы производим его. Идея, что мы можем заменить ископаемую энергию возобновляемыми источниками энергии, является технологически несовершенной, но и с точки зрения стабильности, как показал нам 2021 год, это не работает так, как хотелось бы", - рассуждает эксперт.
Атомная электростанция Тайшань в провинции Гуандун, КНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
08:00
Китай построит атомный коммунизм
Якобсен подчеркнул, что в ближайшие пару лет может произойти переклассификация ископаемой энергии. "Я ожидаю, что атомная энергия будет чистой энергией, и я также ожидаю, что природный газ будет получистым, что позволит инвестировать как в ядерную энергетику, так и в природный газ", - поделился он своим прогнозом.
Аналитик напомнил, что сейчас цены на энергоносители растут, а у стран достаточно мало запасов природного газа, сжиженного углеводородного газа или нефти. Кроме того, с приходом холодов потребление углеводородов увеличится, и их стоимость снова "катапультирует". "Очень вероятно, что в этом году нефть будет стоить 100 долларов", - заключил Якобсен.
Сейчас в мире обсуждается вопрос признания атомной генерации одним из элементов зеленой энергетики, при этом Россия считает атом зелёным. Так, ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии отбора в России зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования, среди зеленых направлений энергетики там отдельно обозначена атомная энергетика.
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 17:14В мире
Брюссель планирует присвоить "зеленый" статус атомной энергетике и газу
 
ЭкономикаМихаил МишустинSaxo BankСтин ЯкобсенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
22:19Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол
22:17Врач назвала способ снизить риск рака на 19%
Лента новостейМолния
"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетомВсе иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посолВрач назвала способ снизить риск рака на 19%