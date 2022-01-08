https://ria.ru/20220108/atom-1766927856.html

Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой

Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой - РИА Новости, 08.01.2022

Saxo Bank ждет, что атомную энергию признают зеленой

Энергокризис 2021 года приведет к пересмотру подходов к оценке энергии: атомная энергия будет признана зеленой, а газ – получистым, при этом ископаемое топливо... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:27

2022-01-08T08:27

2022-01-08T08:27

экономика

михаил мишустин

saxo bank

стин якобсен

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Энергокризис 2021 года приведет к пересмотру подходов к оценке энергии: атомная энергия будет признана зеленой, а газ – получистым, при этом ископаемое топливо будет оставаться актуальным еще долгое время, сообщил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен."Ископаемое топливо будет оставаться актуальным намного дольше, чем люди думают, и это урок, который мы извлекли из 2021 года. Существует несоответствие между объемами электричества, которые нам нужно производить, и тем, как мы производим его. Идея, что мы можем заменить ископаемую энергию возобновляемыми источниками энергии, является технологически несовершенной, но и с точки зрения стабильности, как показал нам 2021 год, это не работает так, как хотелось бы", - рассуждает эксперт.Якобсен подчеркнул, что в ближайшие пару лет может произойти переклассификация ископаемой энергии. "Я ожидаю, что атомная энергия будет чистой энергией, и я также ожидаю, что природный газ будет получистым, что позволит инвестировать как в ядерную энергетику, так и в природный газ", - поделился он своим прогнозом.Аналитик напомнил, что сейчас цены на энергоносители растут, а у стран достаточно мало запасов природного газа, сжиженного углеводородного газа или нефти. Кроме того, с приходом холодов потребление углеводородов увеличится, и их стоимость снова "катапультирует". "Очень вероятно, что в этом году нефть будет стоить 100 долларов", - заключил Якобсен.Сейчас в мире обсуждается вопрос признания атомной генерации одним из элементов зеленой энергетики, при этом Россия считает атом зелёным. Так, ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии отбора в России зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования, среди зеленых направлений энергетики там отдельно обозначена атомная энергетика.

https://ria.ru/20220108/kitay-1766905317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/energetika-1766378133.html

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экономика, михаил мишустин, saxo bank, стин якобсен, россия