https://ria.ru/20220108/asteroid-1767005338.html
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей - РИА Новости, 08.01.2022
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
"Роскосмос" оценивает вероятность столкновения астероида Апофис с Землей как ничтожно малую. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T23:42
2022-01-08T23:42
2022-01-08T23:52
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Роскосмос" оценивает вероятность столкновения астероида Апофис с Землей как ничтожно малую."В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в "Роскосмос" 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Из них: по астероиду (99942) "Апофис" — 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый содержит набор измерений за ночь). Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.Добавляется, что были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей."По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", — отмечает "Роскосмос".
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роскосмос, космос - риа наука, земля
23:42 08.01.2022 (обновлено: 23:52 08.01.2022)
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
"Роскосмос": вероятность столкновения астероида Апофис с Землей "очень и очень мала"