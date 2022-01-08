https://ria.ru/20220108/asteroid-1767005338.html

"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей - РИА Новости, 08.01.2022

"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

"Роскосмос" оценивает вероятность столкновения астероида Апофис с Землей как ничтожно малую. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T23:42

2022-01-08T23:42

2022-01-08T23:52

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Роскосмос" оценивает вероятность столкновения астероида Апофис с Землей как ничтожно малую."В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в "Роскосмос" 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Из них: по астероиду (99942) "Апофис" — 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый содержит набор измерений за ночь). Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.Добавляется, что были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей."По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", — отмечает "Роскосмос".

https://ria.ru/20220101/asteroid-1766340967.html

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