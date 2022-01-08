Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220108/asteroid-1767005338.html
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей - РИА Новости, 08.01.2022
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
"Роскосмос" оценивает вероятность столкновения астероида Апофис с Землей как ничтожно малую. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T23:42
2022-01-08T23:52
наука
роскосмос
космос - риа наука
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144862/57/1448625734_393:0:4964:2571_1920x0_80_0_0_1dade84197c3b662b3ca8fa36a9b314f.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Роскосмос" оценивает вероятность столкновения астероида Апофис с Землей как ничтожно малую."В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в "Роскосмос" 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Из них: по астероиду (99942) "Апофис" — 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый содержит набор измерений за ночь). Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.Добавляется, что были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей."По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", — отмечает "Роскосмос".
https://ria.ru/20220101/asteroid-1766340967.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144862/57/1448625734_519:0:3947:2571_1920x0_80_0_0_f473d6999ce3c472c186f2b4fd7396e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, космос - риа наука, земля
23:42 08.01.2022 (обновлено: 23:52 08.01.2022)
 
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

"Роскосмос": вероятность столкновения астероида Апофис с Землей "очень и очень мала"

© Fotolia / sdecoretАстероид над Землей
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Fotolia / sdecoret
Астероид над Землей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. "Роскосмос" оценивает вероятность столкновения астероида Апофис с Землей как ничтожно малую.
"В 2021 году Институтом прикладной математики получены и переданы в "Роскосмос" 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Из них: по астероиду (99942) "Апофис" — 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый содержит набор измерений за ночь). Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.
Добавляется, что были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей.
"По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", — отмечает "Роскосмос".
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 06:15Наука
К Земле летят сразу два астероида
 
НаукаРоскосмосКосмос - РИА НаукаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
22:19Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол
22:17Врач назвала способ снизить риск рака на 19%
Лента новостейМолния
"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетомВсе иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посолВрач назвала способ снизить риск рака на 19%