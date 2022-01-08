Участники митингов в казахстанском Актау расходятся
Участники митингов в казахстанском Актау разбирают юрты и расходятся
© Sputnik / Камшат Абдирайым / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием снижения цены на сжиженный природный газ в Актау
© Sputnik / Камшат Абдирайым
Участники акции протеста с требованием снижения цены на сжиженный природный газ в Актау
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Участники митингов в казахстанском Актау разбирают юрты и расходятся, передает Sputnik Казахстан.
"В Актау участники митингов разбирают юрты и расходятся, передает корреспондент Sputnik. На центральной площади Ынтымак протестующие разбирают юрты и увозят железные конструкции, ковры и прочее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Отмечается, что грузовик с рупором, который митингующие использовали как сцену для выступления, отогнали с центральной улицы. На площади остаются 50-60 человек. Только трое из них призывают людей "стоять до конца", остальные восстанавливают территорию после митингов, собирают мусор и постепенно расходятся.
В пятницу сообщалось, что в городе Актау на западе Казахстана все еще остаются участники акций, на площади установлены две юрты.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.