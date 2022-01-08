08:46 08.01.2022 (обновлено: 08:59 08.01.2022)
Полиция вновь начала патрулировать центр казахстанского Актау
Полиция вновь начала патрулировать центральную площадь казахстанского Актау
© Sputnik / Камшат АбдирайымМитинг против повышения цен на газ на площади Ынтымак в Актау, Казахстан
© Sputnik / Камшат Абдирайым
Митинг против повышения цен на газ на площади Ынтымак в Актау, Казахстан
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Полицейские вновь начали патрулировать центральную площадь в казахстанском городе Актау, обстановка спокойная, передает Sputnik Казахстан.
"Полицейские вновь начали патрулировать центральную площадь в Актау. Митинги в городе проходят со 2 января, однако два дня назад стражи порядка прекратили контролировать ситуацию на площади. Обстановка в городе спокойная. Митингующие остаются на площади. Это несколько десятков человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.