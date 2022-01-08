https://ria.ru/20220108/afganistan-1766969728.html
Талибы увезли в неизвестном направлении критиковавшего их преподавателя
Талибы увезли в неизвестном направлении критиковавшего их преподавателя - РИА Новости, 08.01.2022
Талибы увезли в неизвестном направлении критиковавшего их преподавателя
Движение "Талибан"* увезло в неизвестном направлении преподавателя Кабульского университета Файзуллу Джалала, который ранее подверг критике талибов, заявила РИА РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:54
2022-01-08T15:54
2022-01-08T15:55
захват власти в афганистане талибами
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оон
талибан
афганистан
кабульский университет
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* увезло в неизвестном направлении преподавателя Кабульского университета Файзуллу Джалала, который ранее подверг критике талибов, заявила РИА Новости его семья.В ноябре 2020 года Джалал в ходе выступления на телеканале Tolo News обвинил талибов в монополизации власти и подавлении свободы слова.Как утверждает семья Джалала, в субботу талибы увезли его из дома в неизвестное место.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220104/taliby-1766556561.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, кабульский университет, мохаммад хасан ахунд
15:54 08.01.2022 (обновлено: 15:55 08.01.2022)
Талибы увезли в неизвестном направлении критиковавшего их преподавателя
Талибы увезли критиковавшего их преподавателя Кабульского университета Джалала