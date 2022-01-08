https://ria.ru/20220108/afganistan-1766969728.html

Талибы увезли в неизвестном направлении критиковавшего их преподавателя

Талибы увезли в неизвестном направлении критиковавшего их преподавателя - РИА Новости, 08.01.2022

Талибы увезли в неизвестном направлении критиковавшего их преподавателя

Движение "Талибан"* увезло в неизвестном направлении преподавателя Кабульского университета Файзуллу Джалала, который ранее подверг критике талибов, заявила РИА РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:54

2022-01-08T15:54

2022-01-08T15:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

кабульский университет

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764164428_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_7bb3765d9ef2ea957d1972e165be145c.jpg

КАБУЛ, 8 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* увезло в неизвестном направлении преподавателя Кабульского университета Файзуллу Джалала, который ранее подверг критике талибов, заявила РИА Новости его семья.В ноябре 2020 года Джалал в ходе выступления на телеканале Tolo News обвинил талибов в монополизации власти и подавлении свободы слова.Как утверждает семья Джалала, в субботу талибы увезли его из дома в неизвестное место.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220104/taliby-1766556561.html

https://ria.ru/20220102/taliban-1766414661.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, кабульский университет, мохаммад хасан ахунд