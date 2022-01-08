11:41 08.01.2022 (обновлено: 12:08 08.01.2022)
В аэропорту Алма-Аты запланированы рейсы для вывоза россиян
В аэропорту Алма-Аты запланированы рейсы в Иваново и Оренбург для вывоза россиян
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Военно-транспортная авиация Минобороны РФ доставит россиян из Казахстана на родину в воскресенье, будут выполнены два рейса из Алма-Аты в Иваново и Оренбург, сообщило посольство РФ в Казахстане.
"С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации министерства обороны России для доставки россиян на родину", - говорится в заявлении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.