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В Ноябрьске временно закрыли аэропорт
В Ноябрьске временно закрыли аэропорт - РИА Новости, 08.01.2022
В Ноябрьске временно закрыли аэропорт
Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе временно закрыли в субботу из-за обильного снегопада, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T09:03
2022-01-08T09:03
происшествия
сургут
ноябрьск
новосибирск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе временно закрыли в субботу из-за обильного снегопада, сообщает Уральская транспортная прокуратура."В связи с усилением снегопада аэропорт в Ноябрьске в период с 8.00 (6.00 мск) до 11.00 часов (9.00 мск) закрыт для приема и выпуска воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на запасной аэродром в Сургут направлено воздушное судно авиакомпании "Сибирь", следовавшее в Ноябрьск из Новосибирска, также на вылет задержан обратный рейс в Новосибирск.
https://ria.ru/20220107/aeroport-1766890684.html
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происшествия, сургут, ноябрьск, новосибирск
09:03 08.01.2022
 
В Ноябрьске временно закрыли аэропорт

В Ноябрьске временно закрыли аэропорт из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе временно закрыли в субботу из-за обильного снегопада, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"В связи с усилением снегопада аэропорт в Ноябрьске в период с 8.00 (6.00 мск) до 11.00 часов (9.00 мск) закрыт для приема и выпуска воздушных судов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на запасной аэродром в Сургут направлено воздушное судно авиакомпании "Сибирь", следовавшее в Ноябрьск из Новосибирска, также на вылет задержан обратный рейс в Новосибирск.
 
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