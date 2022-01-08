09:20 08.01.2022 (обновлено: 09:30 08.01.2022)
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан на субботу
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан на субботу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Все рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Казахстан на субботу отменены, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".
Судя по табло, на сегодня были запланированы перелеты из Москвы в Актобе, Алма-Ату, Нур-Султан, Шымкент. Все они значатся отмененными. Запланированные на 8 января рейсы из Актобе, Алма-Аты, Нур-Султана в Москву также отменены.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.