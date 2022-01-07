https://ria.ru/20220107/zemletryasenie-1766904535.html

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 07.01.2022

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в китайской провинции Цинхай, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:15

2022-01-07T21:15

2022-01-07T21:15

в мире

цинхай

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в китайской провинции Цинхай, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 17.45 по времени UTC (20.45 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан (население 144 тысячи человек) Очаг залегал на глубине 40 километров.Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

https://ria.ru/20220104/zemletryasenie-1766521197.html

цинхай

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в мире, цинхай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)