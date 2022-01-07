https://ria.ru/20220107/zarazhenie-1766822392.html

В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2022

В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19

Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто, обычно при группе симптомы появляются очень быстро,... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T07:29

2022-01-07T07:29

2022-01-07T07:33

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

татьяна руженцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто, обычно при группе симптомы появляются очень быстро, температура до 38-39 может подняться за несколько часов, если через какой-то промежуток времени пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.При этом она отметила, что, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно.Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова. По ее словам, важно как можно быстрее начать лечение, четко следовать рекомендациям, обращая внимание на дозы и время приема препаратов."В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова", - пояснила специалист.

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766549351.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова