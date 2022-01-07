07:29 07.01.2022 (обновлено: 07:33 07.01.2022)
В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19
Врач Роспотребнадзора Руженцова рассказала об одновременном заражении гриппом и COVID-19
Пункт вакцинации от CoVID-19
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто, обычно при группе симптомы появляются очень быстро, температура до 38-39 может подняться за несколько часов, если через какой-то промежуток времени пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
"Определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто. Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции", - сказала Руженцова.
При этом она отметила, что, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно.
Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова. По ее словам, важно как можно быстрее начать лечение, четко следовать рекомендациям, обращая внимание на дозы и время приема препаратов.
"В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова", - пояснила специалист.