Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220107/zarazhenie-1766822392.html
В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2022
В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19
Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто, обычно при группе симптомы появляются очень быстро,... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T07:29
2022-01-07T07:33
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
татьяна руженцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто, обычно при группе симптомы появляются очень быстро, температура до 38-39 может подняться за несколько часов, если через какой-то промежуток времени пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.При этом она отметила, что, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно.Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова. По ее словам, важно как можно быстрее начать лечение, четко следовать рекомендациям, обращая внимание на дозы и время приема препаратов."В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова", - пояснила специалист.
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766549351.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_19a5d56f8c0417b25c6ce4a703effdd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
07:29 07.01.2022 (обновлено: 07:33 07.01.2022)
 
В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19

Врач Роспотребнадзора Руженцова рассказала об одновременном заражении гриппом и COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19
Пункт вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пункт вакцинации от CoVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторных исследований непросто, обычно при группе симптомы появляются очень быстро, температура до 38-39 может подняться за несколько часов, если через какой-то промежуток времени пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
"Определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто. Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции", - сказала Руженцова.
При этом она отметила, что, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно.
Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова. По ее словам, важно как можно быстрее начать лечение, четко следовать рекомендациям, обращая внимание на дозы и время приема препаратов.
"В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова", - пояснила специалист.
Клиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 14:25Распространение коронавируса
В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТатьяна Руженцова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32В Алма-Ате пригрозили "самыми жесткими" санкциями за езду без номеров
09:29Собянин поздравил москвичей с Рождеством
09:29Интернет в Казахстане возобновил работу
09:18Путин поздравил россиян с Рождеством
09:18Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу
09:15В Казахстане отключили интернет
09:15В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
09:06В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка
09:04МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
08:46Военные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачистке
08:45Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ
08:41СМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-Ате
08:34Полиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в город
08:33Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
08:31Протесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили власти
08:17В центре Алма-Аты началась перестрелка
08:16В Казахстане заявили, что захватчики действовали профессионально
08:15В Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страны
08:14В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
08:13В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
Лента новостейМолния
В Алма-Ате пригрозили "самыми жесткими" санкциями за езду без номеровСобянин поздравил москвичей с РождествомИнтернет в Казахстане возобновил работуПутин поздравил россиян с РождествомАэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницуВ Казахстане отключили интернетВ Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщениеВ Приморье нашли убитого человеком амурского тигренкаМЧС установило личности погибших при крушении вертолета в БашкирииВоенные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачисткеВласти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБСМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-АтеПолиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в городУмер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в БашкирииПротесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили властиВ центре Алма-Аты началась перестрелкаВ Казахстане заявили, что захватчики действовали профессиональноВ Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страныВ Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБВ нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков