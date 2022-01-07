01:25 07.01.2022 (обновлено: 01:50 07.01.2022)
Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
Представитель МИД Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рождественскую ночь она всей душой с миротворцами, отправленными по решению ОДКБ в Казахстан.
"В это Рождество всей душой с миротворцами, которые отправились сегодня утром (в четверг - ред.) по решению ОДКБ восстанавливать мир и порядок по просьбе дружественного Казахстана. Мысли и молитвы о защитниках", - написала она в своем Telegram-канале.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.