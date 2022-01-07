https://ria.ru/20220107/vzryv-1766881404.html

В Ростове-на-Дону мужчина подорвался на самодельной бомбе

СМИ сообщили о двойном взрыве в доме в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.01.2022

В Ростове-на-Дону мужчина подорвался на самодельной бомбе

В квартире в центре Ростова-на-Дону произошел двойной взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил местный портал 161.ru со ссылкой на источник в РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T17:01

2022-01-07T17:01

2022-01-07T19:30

происшествия

ростов-на-дону

афганистан

омон россии

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В квартире в центре Ростова-на-Дону произошел двойной взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил местный портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По информации СМИ, мужчина подорвался на самодельной гранате. Во время обыска в его квартире сдетонировало второе взрывное устройство. Пострадал сотрудник ОМОНа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.Уточняется, что погибший мужчина во время военной службы в Афганистане получил контузию.

https://ria.ru/20220107/vzryv-1766833954.html

ростов-на-дону

афганистан

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2022

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происшествия, ростов-на-дону, афганистан, омон россии